Аэропорт «Байкал» обслужил в январе почти 50 тысяч пассажиров

Растёт пассажиропоток в Новосибирск и Иркутск

48 911 пассажиров обслужил международный аэропорт Улан-Удэ за январь 2024 год,

«Это на 9,3% больше показателя января 2023 года», - сообщил 1 февраля гендиректор «Байкала» Дмитрий Гармаев.

По его словам, активно растёт объём пассажирских перевозок в Иркутск (ежедневный рейс авиакомпании S7 Airlines и 3 рейса в неделю «ИрАэро») и Новосибирск (два ежедневных рейса S7).

Самое загруженное направление – полёты в Москву (до трёх рейсов в день).

Как писал «Байкал-Daily», в 2023 году через воздушные ворота столицы Бурятии прошли 715 605 человек.

Дмитрий Гармаев ранее сообщал, что по стратегии развития предприятия в 2027 году годовой пассажиропоток в Улан-Удэ должен составить миллион человек.

