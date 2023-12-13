Бурятия вошла в пилотный проект по созданию зарядных станций для электромобилей

Его реализация начнётся с нового года

Правительство России расширило число регионов-участников пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

С 2024 года к пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта присоединятся ещё 26 регионов. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин. Новыми участниками проекта станут Адыгея, Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Якутия, Забайкальский и Камчатский края, а также Амурская, Белгородская, Брянская, Иркутская, Калужская, Кировская, Магаданская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Тамбовская и Томская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Таким образом, в эксперименте с нового года будут принимать участие уже 67 российских регионов.

Пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта стартовал в 2022 году. С тех пор в рамках эксперимента уже реализуются проекты в 41 регионе, в том числе в Татарстане, Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, а также в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Воронежской, Сахалинской, Липецкой, Ростовской и Тульской областях.

Согласно «дорожной карте» по развитию производства и использования электротранспорта к 2030 году доля выпускаемых отечественных электромобилей достигнет не менее 10 процентов. Будет запущено порядка 72 тысяч зарядных станций, из которых около 28 тысяч – быстрые.

Как сообщал «Байкал-Daily», юридические лица и индивидуальные предприниматели, решившие открыть быстрые электрозарядные станции (ЭЗС) в Бурятии, смогут получить поддержку из федерального бюджета с софинансированием из республиканского бюджета

По данным «Байкал-Daily», в 2023 году в Бурятии появилось десять . Ранее было установлено восемь.

Справка:

Шесть ЭЗС расположены в Улан-Удэ на площадках торговых центров и автозаправочных станциях: ТРЦ «Кэпиталл молл», ТРЦ «Пионер», ТРЦ «Мёд», АЗС «Роснефть» (ул. Бабушкина,156), АЗС «Роснефть» (мкр. Солдатский, ул. Мелиораторов,27), Культурно-спортивный комплекс.

Ещё 10 установлены во дворах домов (в п. Энергетик, вблизи дома 44, на ул. Ключевская, 72, ул. Жердева, д. 102, ул. Терешковой 2, мкр. 111, д. 14, ул. Кабанская, д. 16а, ул. Революции 1905 г. 104г, ул. Октябрьская 1, ул. Норильская 14, ул. Чкалова 11).

Две станции находятся на федеральной дороге Р-258 «Байкал» в г. Бабушкин (77 км) и п. Тресково (ул. Горбова, 149а).