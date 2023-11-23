В Бурятии будут субсидировать строительство зарядных станций для электромобилей

Сейчас работает 18 ЭЗС



Юридические лица и индивидуальные предприниматели, решившие открыть быстрые электрозарядные станции (ЭЗС) в Бурятии, смогут получить поддержку из федерального бюджета с софинансированием из республиканского бюджета. Это стало возможным, потому что Бурятия вошла в федеральный пилотный проект госпрограммы «Развитие энергетики», сообщили в пресс-службе минтранса.

Министерство уже подготовило проект постановления, утверждающий правила предоставления такой субсидии. Раздавать деньги планируют начать в 2024 году.



Инвесторы, реализующие проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры, смогут получить субсидии на закупку оборудования и технологическое присоединение.

- Несмотря на то, что любителей автокаров с каждым годом в Бурятии становится больше, одним из сдерживающих факторов покупки такого автомобиля, является отсутствие развитой инфраструктуры, - считает зампред правительства республики Евгений Луковников. - Поэтому, чтобы стимулировать предпринимателей инвестировать в этот бизнес, был разработан механизм субсидирования. Максимальная субсидия на одну зарядную станцию составит 60% от её фактической стоимости, но не более 1,86 млн рублей. Операторы также смогут получить деньги на техническое присоединение станции к электросетям – 30% от платежа, но не более 900 тысяч рублей.

Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии рассказал, что все желающие открыть ЭЗС могут обратиться в его ведомство. Но есть условия.

- Данные правила разработаны на федеральном уровне, однако нам необходимо их закрепить на республиканском, - уверен Гоге. - Нами подготовлен соответствующий проект постановления. Так, например, устанавливаемая станция должна быть только быстрой зарядки российского производства минимальной пиковой мощностью 150 кВт. Станция должна быть новой и обеспечивать одновременную зарядку двух электрокаров. Кроме того, получатель субсидии обязан обеспечить работу установленной ЭЗС в течение 5 лет и гарантировать её круглосуточную работу.



Есть требования и к местоположению ЭЗС. За городом она должна быть установлена на участке вблизи дорожного сервиса или автозаправочной станции с точкой общественного питания и магазином. В городе станция должна размещаться на общественных парковках, а также на частных, муниципальных и государственных парковках с круглосуточным доступом.

«Байкал-Daily» сообщал, что в 2023 году в Бурятии появилось десять ЭЗС. Ранее было установлено восемь.



Справка:

Шесть ЭЗС расположены в Улан-Удэ на площадках торговых центров и автозаправочных станциях: ТРЦ «Кэпиталл молл», ТРЦ «Пионер», ТРЦ «Мёд», АЗС «Роснефть» (ул. Бабушкина,156), АЗС «Роснефть» (мкр. Солдатский, ул. Мелиораторов,27), Культурно-спортивный комплекс.

Ещё 10 установлены во дворах домов (в п. Энергетик, вблизи дома 44, на ул. Ключевская, 72, ул. Жердева, д. 102, ул. Терешковой 2, мкр. 111, д. 14, ул. Кабанская, д. 16а, ул. Революции 1905 г. 104г, ул. Октябрьская 1, ул. Норильская 14, ул. Чкалова 11).

Две станции находятся на федеральной дороге Р-258 «Байкал» в г. Бабушкин (77 км) и п. Тресково (ул. Горбова 149 а).