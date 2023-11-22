В Бурятии появились ещё 10 электрозарядных станций для электромобилей

Экономика, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Адреса установки определены вместе с электромобилистами



«Медленные» зарядки установлены во дворах спальных районов Улан-Удэ для создания электрозарядной инфраструктуры «у дома». Общая стоимость проекта составила более 3 млн рублей.



Зарядные устройства произведены российской компанией и установлены на трансформаторных подстанциях. Компактность и простая конструкция делают их доступными для использования.



- Правительство, со своей стороны, поддерживает развитие электротранспорта в Бурятии всеми возможными способами. В республике отменен транспортный налог на электромобили, развивается сеть электрозарядных станций, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге.



Как сообщили в министерстве, в Бурятии уже работают 8 электрозаправочных станций. Шесть из них расположены в Улан-Удэ, две станции - на федеральной дороге Р-258 «Байкал».



Адреса установки ЭЗС, установленных в 2023 году: п. Энергетик, д. 44, ул. Ключевская, д. 72, ул. Жердева, д. 102, ул. Терешковой, д. 2, микрорайон 111, д. 14, ул. Кабанская, д. 16а, ул. Революции 1905 г., д. 104г, ул. Октябрьская, д. 1, ул. Норильская, д. 14, ул. Чкалова, д. 11.



Адреса ранее установленных в Бурятии ЭЗС: ТРЦ «Капиталл молл» (проспект Автомобилистов, 4а/1), ТРЦ «Пионер» (Корабельная, 32), ТРЦ «Мёд» (110 квартал, 11 строение), АЗС «Роснефть» (Бабушкина,156), АЗС «Роснефть» (микрорайон Солдатский, Мелиораторов, 27), культурно-спортивный комплекс (пр. Строителей, д.72), федеральная трасса Р-258 «Байкал» в г. Бабушкин (77 км), п. Тресково (Горбова, 149 а).



