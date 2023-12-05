Погрузка на ВСЖД в Бурятии за 11 месяцев составила 12,6 млн тонн

Это меньше, чем в 2022 году

В январе-ноябре 2023 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) в Бурятии составила 12,6 млн тонн грузов. Это на 2,6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба дороги.

За одиннадцать месяцев в регионе погружено:

- каменного угля – 11,3 млн тонн (-0,7% к январю – ноябрю 2022 года);

- цемента – 205,7 тыс. тонн (+3,5%);

- лесных грузов – 183 тыс. тонн (-8,2%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 70,8 тыс. тонн (+11,8%);

- лома черных металлов – 60,1 тыс. тонн (+6,5%);

- метизов – 25,3 тыс. тонн (рост в 1,2 раза);

- автомобилей и комплектующих – 12,2 тыс. тонн (+8,5%);

- руды цветной и серного сырья – 9,2 тыс. тонн (-1,6%)

- машин, станков, двигателей – 7,4 тыс. тонн (рост в 2 раза);

- металлических конструкций – 6,2 тыс. тонн (рост в 1,6 раза).

«Байкал-Daily» сообщал, что январе-октябре 2023 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии оставалась на уровне аналогичного периода прошлого года.

Погрузка на всей Восточно-Сибирской железной дороге за январь-ноябрь 2023 года составила 51,4 млн тонн, что на 1,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.



Грузооборот за 11 месяцев 2023 года составил 197 млрд тарифных тонно-км (+6,8%). Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время превысил 241,5 млрд тонно-км (+5,4%).