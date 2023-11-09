ВСЖД: Погрузка в Бурятия с января по октябрь осталась на уровне прошлого года

Но в два раза выросла погрузка станков и машин

В январе-октябре 2023 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии осталась на уровне аналогичного периода прошлого года. Она составила 11,7 млн тонн грузов, сообщает пресс-служба дороги.

Правда, за десять месяцев текущего года зафиксирован рост погрузки по ряду номенклатур.

В частности:

- каменного угля – 10,4 млн тонн (+2,1% к январю – октябрю 2022 года);

- цемента – 194,6 тыс. тонн (+1,5%);

- лесных грузов – 177,1 тыс. тонн (+1,8%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 62 тыс. тонн (+9,4%);

- лома черных металлов – 54 тыс. тонн (+5,4%);

- метизов – 22,9 тыс. тонн (рост в 1,2 раза);

- автомобилей и комплектующих – 11,2 тыс. тонн (рост в 1,2 раза);

- машин, станков, двигателей – 6,5 тыс. тонн (рост в 2 раза);

- металлических конструкций – 6 тыс. тонн (рост в 1,6 раза).