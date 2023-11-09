09 ноября

08 ноября

Популярное

ВСЖД: Погрузка в Бурятия с января по октябрь осталась на уровне прошлого года

ВСЖД: Погрузка в Бурятия с января по октябрь осталась на уровне прошлого года
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

Но в два раза выросла погрузка станков и машин

В январе-октябре 2023 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии осталась на уровне аналогичного периода прошлого года. Она составила 11,7 млн тонн грузов, сообщает пресс-служба дороги.

Правда, за десять месяцев текущего года зафиксирован рост погрузки по ряду номенклатур.

В частности:

- каменного угля – 10,4 млн тонн (+2,1% к январю – октябрю 2022 года);

- цемента – 194,6 тыс. тонн (+1,5%);

- лесных грузов – 177,1 тыс. тонн (+1,8%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 62 тыс. тонн (+9,4%);

- лома черных металлов – 54 тыс. тонн (+5,4%);

- метизов – 22,9 тыс. тонн (рост в 1,2 раза);

- автомобилей и комплектующих – 11,2 тыс. тонн (рост в 1,2 раза);

- машин, станков, двигателей – 6,5 тыс. тонн (рост в 2 раза);

- металлических конструкций – 6 тыс. тонн (рост в 1,6 раза).

ВСЖД железная дорога грузоперевозки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии продолжают дорожать некоторые стройматериалы
В Бурятии продолжают дорожать некоторые стройматериалы
Экономика, 08.11.2023
За месяц в республике наценились металл и напольная плитка

Озвучены планы развития промышленности Забайкалья
Озвучены планы развития промышленности Забайкалья
Экономика, 07.11.2023
Среди них: поддержка предприятий и промышленные кластеры
В Бурятии назвали самых востребованных специалистов
В Бурятии назвали самых востребованных специалистов
Экономика, 07.11.2023
Они пользуются спросом на рынке труда, но сами стали реже искать работу
Забайкальский губернатор объяснил высокие цены на бензин в Бурятии
Забайкальский губернатор объяснил высокие цены на бензин в Бурятии
Экономика, 07.11.2023
Александр Осипов заявил, что виной всему «родовая травма советского государственного планирования»

В Бурятии собрали богатый урожай картофеля
В Бурятии собрали богатый урожай картофеля
Экономика, 03.11.2023
Урожай в этот раз превысил прошлогодние показатели
На Дальнем Востоке предприятия-банкроты погасили долги по зарплате на 223 млн
На Дальнем Востоке предприятия-банкроты погасили долги по зарплате на 223 млн
Экономика, 03.11.2023
Бурятия остаётся в числе регионов, где имеются долги на предприятиях-банкротах
В Бурятии резко подорожали абсолютно все квартиры
В Бурятии резко подорожали абсолютно все квартиры
Экономика, 01.11.2023
Стоимость квадрата на «вторичке» уже перевалила за 95 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^