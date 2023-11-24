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Определены даты проведения IX Восточного экономического форума

Определены даты проведения IX Восточного экономического форума
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru

Он состоится 3-6 сентября 2024 года

Во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября 2024 года пройдёт IX Восточный экономический форум (16+). Об этом сообщает фонд Росконгресс.

ВЭФ стал авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов ускоренного развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уверены в фонде.

Отметим, что сроки проведения предыдущего ВЭФ-2023 неоднократно переносились в течение года. Но сентябрьские мероприятия во Владивостоке стали чрезвычайно успешными для представителей Бурятии. Делегацию возглавлял глава республики Алексей Цыденов. «Байкал-Daily» сообщал, что павильон Бурятии стал лучшим на «Улице Дальнего Востока».

Юрий Трутнев, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер правительства страны, выразил уверенность в успешной организации форума. Он подчеркнул, что Восточный экономический форум стал одним из ключевых инструментов развития региона.

«Уверен, что ВЭФ-2024 традиционно пройдёт на высоком организационном уровне, укрепит позиции Дальнего Востока в системе экономических отношений АТР, а главное - поможет найти ответы на поставленные вопросы и вызовы. В повестке форума, безусловно, будет выполнение поручений президента России по социально-экономическому развитию инфраструктуры региона», - отметил Трутнев.

«Восточный экономический форум регулярно получает высокую оценку на международном, федеральном и региональном уровнях, - считает советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2024 Антон Кобяков. - С одной стороны, он стал важнейшей политической платформой для обсуждения инициатив России в регионе АТР, в ключевых международных структурах, таких как БРИКС и ШОС. С другой, ВЭФ - это в буквальном смысле деловой хаб на Дальнем Востоке, где представители бизнеса, научных кругов представляют свои перспективные проекты, находят партнеров, заключают сделки. ВЭФ 2023 года стал рекордным по общей сумме заключенных соглашений - 3 трлн 818 млрд рублей. Убежден, что ВЭФ-2024 станет знаковым событием для делового сообщества».

Деловую повестку форума дополнит насыщенная культурная и спортивная программа. Традиционно будет организована выставка «Улица Дальнего Востока», где посетители смогут ознакомиться с культурным, экономическим и инновационным потенциалом региона. Также запланировано проведение фестиваля культуры «Владивостокские сезоны», который объединит городскую афишу и специальные мероприятия.

ВЭФ ДФО Владивосток Росконгресс

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