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На ВЭФ открылась выставка «Улица Дальнего Востока»

На ВЭФ открылась выставка «Улица Дальнего Востока»
Общество,  Фото:пресс-служба полпреда РФ в ДФО
Павильон Бурятии основное внимание уделит туристической отрасли

В рамках VIII Восточного экономического форума 10 сентября состоялась торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока». Экспозиции посвящены ключевым проектам, достижениям и перспективам инвестиционной деятельности в регионах ДФО.

Традиционно на выставке свои экспозиции представляют 11 регионов Дальнего Востока. В частности, павильоны Камчатского края, Магаданской области, Бурятии и Якутии основное внимание уделят туристической отрасли. В свою очередь, Амурская область расскажет посетителям про историю строительства Байкало-Амурской магистрали и представит перспективы сотрудничества с Китаем, а Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ представят флагманские инвестиционные проекты. Приморский край и Сахалинская область сконцентрируются на вопросах развития инфраструктуры, Забайкальский край – на горнорудной промышленности региона, Хабаровский край представит экспозицию Дальневосточного художественного музея.

Свои павильоны на выставке организуют и различные российские ведомства. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в интерактивном формате расскажет гостям о каждом этносе, проживающем в России. Экспозиция павильона «Душа России. Север» посвящена быту, творчеству и образу жизни коренных малочисленных народов. Цель павильона – представить эстетику прикладного творчества коренных народов на основе современных архитектурных форм и высокотехнологичных решений.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации продемонстрирует технологичность и прогрессивность современной российской промышленности в авиастроительной, автотранспортной, медицинской, металлургической, судостроительной и нефтехимической отраслях, в павильоне министерства спорта Российской Федерации каждый желающий сможет выполнить на арене нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Впервые на выставке будет открыт павильон «Дом сокола». Экспозиция познакомит гостей с эволюцией и биологией хищных птиц, историей соколиной охоты, а также позволит увидеть живых соколов, рождённых в ведущих питомниках хищных птиц страны.

Кроме того, на выставке «Улица Дальнего Востока» появятся два бедуинских шатра с аутентичными предметами быта. В них посетители ознакомятся с арабской культурой и попробуют традиционные угощения: кофе и сладости.

До 13 сентября включительно выставка будет открыта для участников и гостей форума, а с 14 по 17 сентября она станет общедоступной. В эти дни посещение будет осуществляется по следующим сеансам: с 10:00 до 13:00, с 13:00 до 16:00, с 16:00 до 19:00. Для посещения выставки будет необходимо зарегистрироваться на сайте форума. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Возрастное ограничение: 0+.

ВЭФ выставка улица ДФО

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