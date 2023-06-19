Решение окончательное: Восточный экономический форум пройдёт с 10 по 13 сентября

Сроки переносить больше не будут

Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Об этом сообщил журналистам советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков.

Первоначально проведение ВЭФ-2023 планировалось 5-8 сентября. В начале марта Росконгресс сообщил, что «в связи с графиком международных мероприятий он пройдёт с 12 по 15 сентября». Пленарное заседание планировали на 14 сентября 2023 года.

В конце марта о новых датах - 10-13 сентября - заявил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

И вот, в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ-2023 принято окончательное решение о сроках проведения ВЭФ-2023.

Павильон Бурятии во Владивостоке посвятят столетию республики

- На площадке будет представлена модель традиционной бурятской юрты и вертолёты Улан-Удэнского авиационного завода. А первая в России нефритовая фабрика Oriental Way презентует коллекцию украшений из нефрита к 100-летию Бурятии, – рассказывали в пресс-службе правительства РБ.

Подготовка к ВЭФ-2023 перешла в активную фазу в начале июня, когда состоялось совещание глав регионов ДФО под руководством Юрия Трутнева. Форум пройдёт под лозунгом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

Глава Бурятии Алексей Цыденов отмечал, что для республики главным итогом ВЭФ-2023 должен стать практический результат:- После Восточного экономического форума у нас каждый год что-то происходит, меняется, приезжают дополнительно люди, организации, предприятия, выстраиваются новые бизнес-связи. Это именно то, на что форум и нацелен. В этом году мы также ориентированы на то, что помимо самого форума будет и последствие форума – усиление экономических связей и новые проекты.