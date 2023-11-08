Павильон Бурятии стал лучшим на выставке «Улица Дальнего Востока»

Уже второй год подряд

Павильон Республики Бурятия признан лучшим на прошедшей в рамках Восточного экономического форума 2023 года выставке «Улица Дальнего Востока» (возрастное ограничение – 6+). Об этом, предваряя заседание совета Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил вице-премьер РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Самым высокотехнологичным павильоном признан павильон Приморского края. А вот «Лучшей культурной программой» и «Лучшим павильоном» в целом признан павильон Республики Бурятия. Алексей Самбуевич (Цыденов - ред.) победил сразу в двух номинациях», - цитирует Трутнева ТАСС.

Он поблагодарил губернаторов за то, что они относятся к «Улице Дальнего Востока» неформально и что она действительно стала выставкой того, что из себя представляет Дальний Восток.

VIII Восточный экономический форум прошёл во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». По словам Трутнева, в нем приняли участие более 7 тысяч человек из 62 стран, было подписано 373 соглашения на 3,8 трлн рублей.

Чем удивила Бурятия

На ВЭФ-2022 павильон Бурятии назвали образцовым и признали лучшим на «Улице Дальнего Востока».





«Байкал-Daily» сообщал, что в этом году делегация республики представила гостям «Улицы Дальнего Востока» экспозицию о Байкале, рассказала о туристических маршрутах, национальных парках, буддизме и пр.



В павильоне можно было приобрести продукцию из местных дикоросов, натуральную жевательную резинку, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия и питьевую воду, украшения ручной работы из натуральных камней, керамическую посуду в национальном стиле, изделия и аксессуары из кожи, кукол в национальных костюмах, сувениры и многое другое. Также проходили дегустации вкусных и полезных чаёв и сборов, продукции из дикоросов с берегов Байкала, конфет и тортов шоковой заморозки, а также мастер-классы по валянию из шерсти и изготовлению брелоков с нефритом.

В рамках выставки была развёрнута юрта с произведениями бурятских художников и мастеров.

