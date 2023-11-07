Позволить себе квартиру в аренду могут только 39% семей
Авторитетное агентство РИА Рейтинг составило рейтинг российских регионов по доступности съёмного жилья. Специалисты выяснили, сколько семей с двумя детьми смогут арендовать типовую двушку – с расчётом, что 70% средств за минусом прожиточных минимумов семья тратит на квартиру, а 30% – это остальные расходы.
В списке из 85 регионов (данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям пока нет) Бурятия оказалась на 69 месте. Съёмную двухкомнатную квартиру себе могут позволить 39,2% семей, проживающих в республике – при условии, что общий доход составляет в среднем 97 900 рублей в месяц на четверых.
В соседней Иркутской области таких семей больше – 62,6%, в Забайкалье – 40,4%. А возглавляет рейтинг Кемеровская область с показателем в 70,2%. Далее идут Санкт-Петербург (68,3%), Татарстан (65,8%), Ленинградская (63,3%), Иркутская, Белгородская (62,2%). Нижегородская (61,7%), Сахалинская (61,3%), Новосибирская (61%) и Липецкая (60,6%) области.
В конце списка – Калмыкия (28,5%), Тыва (25,8%), Алтай (23,9%), Северная Осетия – Алания (23,3%), Крым (22,4%), Чечня (21,2%), Карачаево-Черкессия (19,3%), Ингушетия (16,8%), Дагестан (15,8%) и Кабардино-Балкария (13,1%).
Последние места северокавказских республик эксперты объясняют традиционно высокой безработицей и низкооплачиваемой работой. Это в конечном итоге предопределяет небольшие среднесемейные доходы. А ещё в этих регионах неплохой уровень демографии, и рост населения формирует значительный спрос на дополнительные квадратные метры, что, в свою очередь, заставляет повышать стоимость аренды, отмечает РИА Новости. В Крыму дефицит съёмного жилья в значительной степени связан с влиянием туристического сектора.
Бурятия оказалась 69-й в стране по доступности съёмного жилья
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