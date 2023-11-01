В минэкономразвития региона пояснили, почему
Стоимость бензина марок АИ-95, АИ-92, а также дизельного топлива в Забайкальском крае станет заметно ниже через два месяца, заявили в минэкономразвития региона.
- С 21 сентября 2023 года по 24 октября на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже бензин АИ-92 подешевел на 24 %, АИ-95 — на 24,7 % и дизельного топлива — на 5,4 %. И на территории нашего края наблюдается снижение стоимости топливо. Только пока очень медленное. По информации участников топливного рынка края доставка топлива в регион составляет два месяца. В настоящее время на АЗС реализуется топливо, приобретённое ранее по более высоким ценам. Насыщение рынка края топливом, закупленным по сниженным биржевым ценам, повлияет на динамику снижения цен в розничном сегменте уже совсем скоро,- сказал начальник отдела развития потребрынка минэкономразвития Забайкалья Денис Осипов.
По его словам, сейчас на территории Забайкальского края цены на бензин и дизтопливо снизились. АИ-92 показал снижение на 3,74% (2,27 рубля), АИ-95 на 2,91% (1,89 рубля), а дизельное топливо на 1,03% (0,77% рубля).
Власти Забайкалья заявили о заметном снижении цен на бензин через 2 месяца
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