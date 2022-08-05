В ДФО для местных авиаперевозок построят более 100 самолётов

Экономика, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Формируется госзаказ на строительство самолётов для Дальнего Востока



Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание об обеспечении авиационной доступности дальневосточных регионов и развитии авиаперевозок с использованием лёгкой авиационной техники.



Как отметил Юрий Трутнев, будет выделено финансирование из средств фонда национального благосостояния на строительство новых лёгких многоцелевых самолётов для Дальнего Востока. Для этого необходимо сформировать госзаказ на строительство новых судов взамен выбывающих из эксплуатации самолётов Ан-2, Ан-3.



Сейчас на Дальнем Востоке используется 41 лёгкое воздушное судно, преимущественно это Ан-2. Было принято решение о замене устаревших самолётов советского периода новым самолётом типа ЛМС-901 («Байкал»).



Самолёт «Байкал» с одним турбовинтовым двигателем и пассажировместимостью до 9 человек создаётся для эксплуатации на местных воздушных линиях и выполнения авиационных работ в широком диапазоне климатогеографических условий. В январе первый опытный образец воздушного судна совершил свой первый полёт.



Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России и Минтрансу России проанализировать сроки всех этапов сертификации самолёта «Байкал» в базовом исполнении, чтобы завершить эту процедуру как можно скорее, но без ущерба для безопасности полётов. По предварительным оценкам Росавиации, сертификация будет завершена до конца 2023 года. Одновременно с сертификацией базовой версии ведётся работа по созданию отечественной авионики, позволяющей осуществлять «полёты по приборам» в сложных метеоусловиях и ограниченной видимости. И третий этап – это создание на базе «Байкала» амфибии, которая может садиться и на аэродром, и на воду.



Для успешной реализации проекта расширены границы ТОР «Комсомольск». Здесь появится авиацентр региональной и беспилотной авиации.



Отдельно рассматривались вопросы развития аэропортовой инфраструктуры Дальнего Востока. В ДФО зарегистрированы 87 аэродромов и 189 посадочных площадок для приёма лёгкомоторных самолётов. В рамках проекта по развитию региональных аэропортов в период с 2022 по 2024 года предусмотрена реализация мероприятий по 25 объектам, расположенным на территории Дальневосточного федерального округа. По словам заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика, по 23 объектам ведутся строительно-монтажные работы. Общее финансирование строящихся объектов в 2022 – 2024 годах составит 47,63 млрд рублей. В этом году запланирован ввод по 7 объектам (Хандыга, Белая гора, Вилюйск, Сангар, Депутатский, Зея, Нерюнгри).



Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, для обеспечения эксплуатации новых самолётов «Байкал» необходимо создать новые или восстановить ещё 196 посадочных площадок. Предполагаемые работы: восстановление покрытия грунтовых взлётно-посадочных полос, увеличение длины и ширины, их новое строительство, возведение пунктов обслуживания пассажиров, обеспечение светосигнальным оборудованием и т.д.



По итогам совещания принято решение о разработке комплексной программы по обеспечению авиационной доступности дальневосточных регионов и развитию авиаперевозок с использованием самолётов для местных авиаперевозок.



- Будет разработана комплексная программа, которая включит в себя строительство судов и их сервисное обслуживание, модернизацию взлётно-посадочных полос и подготовку пилотов и инженерных кадров. Для этого мы планируем запуск нового производства в Комсомольске-на-Амуре. Значительные средства – более 2 млрд рублей – для его строительства будут направлены по государственной программе «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», – сказал Юрий Трутнев.



По предварительным расчётам первичный планируемый заказ по строительству самолётов составит более 100 бортов до 2030 года. Основным заказчиком станет Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора».



- Мы сегодня посчитали, у нас получилось 105 бортов. Это разумные цифры. В Советском Союзе на территории Дальнего Востока работало 374 малых воздушных судна. Полагаю, что потребности Дальнего Востока даже значительно выше, чем обозначили губернаторы, – пояснил Юрий Трутнев.

