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Самолёт «Байкал» ЛМС-901 совершил первый полёт

Самолёт «Байкал» ЛМС-901 совершил первый полёт
Экономика,  Фото:минпромторг России
Первый полёт длился менее получаса

Лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полёт. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

ЛМС-901 «Байкал» разработан компанией «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с минпромторгом России как перспективный самолёт местных воздушных линий и призван заменить в эксплуатации самолёты Ан-2, сообщили в пресс-службе министерства.

- В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке, - отметил глава минпромторга России.

Самолёт взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полёт проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. В соответствии с полётным заданием лётчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев выполнил манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе.

- Полётное задание выполнено полностью. Системы самолёта работали в штатом режиме, - сообщил Валентин Лаврентьев.

- Для своего сегмента у «Байкала» приличная крейсерская скорость — до 300 км/ч. Максимальная дальность самолёта будет достигать 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т — 1,5 тыс. км), - напомнил главный конструктор Вадим Демин.

Самолёт ЛМС-901 «Байкал» способен решать широкий круг задач, в том числе в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры. Он принесёт новый уровень комфорта на местные воздушные линии, позволит сократить операционные издержки эксплуатантов. При этом, помимо пассажирских перевозок, «Байкал» сможет решать множество задач, включая перевозку грузов, выполнение полётов в интересах санитарной авиации, осуществлять патрулирование и мониторинг. Найдёт применение он и в авиалесоохране, выполнении авиационных сельхозработ.

9-10 февраля «Байкал» ждут уже в Москве - он будет представлен на девятой национальной выставке и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022. Масштабная экспозиция организована минпромторгом России и министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики с привлечением предприятий авиационной промышленности. Посетители NAIS смогут ознакомиться с ходом работ по созданию «Байкала», а также увидеть наработки по инфраструктурным решениям, охватывающим развитие наземной аэродромной сети, мощностей по послепродажному обслуживанию воздушных судов, их агрегатов и систем, по подготовке лётного состава, развитию новых сегментов рынка и сценариев использования, в том числе в составе беспилотной авиационной системы как в качестве опционально пилотируемого, так и полностью роботизированного воздушного судна.

Отметим, есть два самолёта «Байкал», из-за этого возникает некоторая путаница. Летом прошлого года глава Бурятии Алексей Цыденов дал пояснения на этот счёт. Один из самолётов большей грузоподъёмностью и дальностью полёта. У другого грузоподъёмность и дальность меньше.

- Тот, который железный и маленький, будет делать Уральский завод гражданской авиации, и они этим занимаются. Тот, который композитный и биплан, мы его к нашему заводу (Улан-Удэнскому авиационному – ред.) «приземлим». Работа ведётся, - сказал Алексей Цыденов. 

Другой «Байкал» под техническим название ТВС-2ДТС обладает уникальными характеристиками, которые необходимы региональному самолёту отвечает современным и перспективным требованиям рынка по грузоподъёмности - до 3000 кг, пассажировместимости - до 14 человек, дальности полёта - до 5 100 км, высокой топливной эффективности, возможности эксплуатации на необорудованных аэродромах и посадочных площадках ограниченных размеров, что в конечном итоге обеспечивает очень высокую технико-экономическую эффективность и привлекательность эксплуатации.

Предполагается, что самолёт «Байкал» ТВС-2ДТС должен заменить самолёт АН-2, производство которых было прекращено в СССР в 1971 году. Самолёт планируется использовать для межрегиональных перевозки решения проблемы низкой транспортной доступности отдалённых населённых пунктов регионов не только Дальнего Востока, но и по всей России. Также подобный легкомоторный самолёт может быть использован и для решения других задач, как например тушение лесных пожаров, выполнение сельскохозяйственных работ, оказание экстренной медицинской помощи жителям отдалённых районов.

самолеты

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