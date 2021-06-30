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Глава Бурятии пояснил путаницу с самолётами «Байкал»

Глава Бурятии пояснил путаницу с самолётами «Байкал»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Путаница возникает из-за двух разных самолётов под названием «Байкал»

Глава Бурятии Алексей Цыденов прояснил ситуацию с путаницей вокруг двух самолётов с названием «Байкал». Сегодня на сессии Народного Хурала вопрос по этому поводу ему задал депутат Баир Цыренов.

- В СМИ сообщают, что этот проект – самолёт «Байкал» - будет производится на Уральском заводе гражданской авиации. Правда ли это? Продолжаете ли вы считать это одним из приоритетных проектов? – спросил Баир Цыренов.

Алексей Цыденов ответил, что самолётов с таким названием два, это и вносит путаницу. Один из них большей грузоподъёмностью и дальностью полёта. У другого грузоподъёмность и дальность меньше. К тому же он разрабатывался по заказу министерства промышленности и торговли.

- Тот, который железный и маленький, будет делать Уральский завод гражданской авиации, и они этим занимаются. Тот, который композитный и биплан, мы его к нашему заводу (Улан-Удэнскому авиационному – ред.) «приземлим». Работа ведётся. Пока темпы работы такие, которые нас не устраивают, они зависят от разработки конструкторской документации. Главный конструктор КД потихоньку работает. Минпром, на словах, пообещал поддержку. Есть поручение Юрия Трутнева (полпреда президента в ДФО) о том, чтобы ускорить работу по нашему «Байкалу», планировалось совещание по этому вопросу. Темы живая, темпы не такие высокие, как нам хотелось бы, но вопрос продолжает реализовываться, - сказал Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Dailу», лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал» будет создан для местных воздушных линий. Предполагается, что самолёт «Байкал» должен заменить самолёт АН-2, производство которых было прекращено в СССР в 1971 году. Самолёт планируется использовать для межрегиональных перевозки решения проблемы низкой транспортной доступности отдалённых населённых пунктов регионов не только Дальнего Востока, но и по всей России. Также подобный легкомоторный самолёт может быть использован и для решения других задач, как например тушение лесных пожаров, выполнение сельскохозяйственных работ, оказание экстренной медицинской помощи жителям отдалённых районов.

Производство планируется открыть на Улан-Удэнском авиазаводе.

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