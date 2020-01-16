Также поручено создать авиакомпанию для полётов на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин поручил запустить серийное производство самолёта «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС и создать авиакомпанию для перелётов на Дальнем Востоке. Перечень поручений был утверждён 14 января по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось в конце прошлого года.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре глава Бурятии Алексей Цыденов участвовал в стратегической сессии «Региональные и местные авиаперевозки», которая проходила под председательством зампреда правительства России Максима Акимова. Тогда Алексей Цыденов заявил, что самолёт обладает рядом уникальных характеристик, которые не отражены в авиационных правилах. Чтобы снять все ограничения для производства однодвигательного самолёта ТВС-2ДТС «Байкал» глава республики предложил внести некоторые изменения в авиационные правила.
Затем полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал о прошедшем 11 декабря совещании у Владимира Путина и уверил, что самолёт «Байкал» будут строить, и более того, производством займётся Улан-Удэнский авиационный завод. Ранее федеральные СМИ высказывали опасения о том, что производство самолёта перенесут из Бурятии.
В итоге, в утверждённом перечне поручений сказано, что правительство России действительно займётся вопросом о проектировании и запуске серийного производства самолёта, а также о его сертификации с учётом реализации проекта по созданию лёгкого многоцелевого самолёта. При этом особое внимание будет обращено на объёмы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и лётно-технические параметры, сообщается в пресс-службе Кремля.
Предоставить доклад необходимо до 31 января, а ответственным за реализацию проекта стал бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.
Среди поручений также говорится о создании авиакомпании для Дальнего Востока и труднодоступных районов. Правительству России нужно определить потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости. Отмечается, что авиакомпания должна будет эксплуатировать исключительно воздушные суда российского производства. Так что, вероятно, одним из таких воздушных суден может стать самолёт «Байкал».
Глава Бурятии Алексей Цыденов не раз подчёркивал, что в производстве самолёта заинтересованы все регионы Дальнего Востока, к самолёту есть интерес у международных покупателей.
- Мы провели опрос губернаторов России, и все регионы Сибири, Арктики, Дальнего Востока говорят: дайте нам этот самолёт. А с Якутией у нас уже подписан контракт на поставку с 2021 года, то есть, востребованность высокая – сообщал Алексей Цыденов.
Самолёт «Байкал» отвечает современным и перспективным требованиям рынка по грузоподъёмности - до 3000 кг, пассажировместимости - до 14 человек, дальности полёта - до 5 100 км, высокой топливной эффективности, возможности эксплуатации на необорудованных аэродромах и посадочных площадках ограниченных размеров.
Предполагается, что самолёт «Байкал» должен заменить самолёт АН-2, производство которых было прекращено в СССР в 1971 году. Самолёт планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдалённых населённых пунктов регионов не только Дальнего Востока, но и по всей России.
Путин поручил запустить серийное производство самолёта «Байкал»
Власть, Фото:
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