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Бурятия просит новую авиакомпанию зайти в отдалённые сёла

Бурятия просит новую авиакомпанию зайти в отдалённые сёла
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии озвучили свои планы на единую дальневосточную авиакомпанию

Багдарин - Уакит, Багдарин - Варваринский, Варваринский - Усть-Джилинда Баунтовского района - эти маршруты Бурятия предложила включить в маршрутную сеть единой дальневосточной компании, создаваемой на базе авиакомпании «Аврора».

- В настоящий момент транспортное сообщение с отдалёнными сёлами Уакит, Варваринский, Усть-Джилинда осуществляется только по зимней дороге, в морозы болотистая местность промерзает и появляется возможность проехать. С мая по ноябрь организовывается авиасообщение, например, в прошлом году, силами читинской авиакомпании, - отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

- Учитывая просьбы жителей, необходимость своевременного завоза продуктов питания и медикаментов в эти населённые пункты, а также в связи с отсутствием в республике авиакомпаний для осуществления коммерческих воздушных перевозок, Бурятия выступила с предложением включить эти сёла в маршрутную сеть дальневосточной компании, - добавил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Ранее полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев дал поручение регионам Дальнего Востока совместно с авиакомпанией «Аврора» подготовить предложения по разработке программ по обеспечению авиационной транспортной доступности по новым социально значимым маршрутам.

- В настоящее время разработана концепция единой дальневосточной авиационной компании, включающая в себя потребность в воздушных судах, маршрутную сеть и объёмы государственной поддержки на период до 2025 года. В состав акционеров авиакомпании вошли все субъекты ДФО, - отметили в республиканском минтрансе.

Минпромторг России, авиакомпания «Аврора» и государственная транспортная лизинговая компания подписали график поставки 45 российских воздушных судов на период с 2021 по 2025 год включительно.

Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом жители Баунтовского района оказались «в блокаде» из-за отсутствия регулярного авиасообщения. В магазинах опустели полки, родители заказывали школьную форму и учебники в преддверии 1 сентября лодочникам. Люди, в том числе с маленькими детьми на руках, не могли выбраться на «большую землю».

Объединённая дальневосточная авиакомпания создаётся по поручению президента Владимира Путина. В дальневосточную авиакомпанию вошли все регионы ДФО, приобретя её акции. Так, Бурятия получит 38 861 штук обыкновенных акций акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» (что составляет 5% уставного капитала) за символическую сумму - 10 копеек.



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