Бурятия просит новую авиакомпанию зайти в отдалённые сёла

В Бурятии озвучили свои планы на единую дальневосточную авиакомпанию
Багдарин - Уакит, Багдарин - Варваринский, Варваринский - Усть-Джилинда Баунтовского района - эти маршруты Бурятия предложила включить в маршрутную сеть единой дальневосточной компании, создаваемой на базе авиакомпании «Аврора».
- В настоящий момент транспортное сообщение с отдалёнными сёлами Уакит, Варваринский, Усть-Джилинда осуществляется только по зимней дороге, в морозы болотистая местность промерзает и появляется возможность проехать. С мая по ноябрь организовывается авиасообщение, например, в прошлом году, силами читинской авиакомпании, - отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
- Учитывая просьбы жителей, необходимость своевременного завоза продуктов питания и медикаментов в эти населённые пункты, а также в связи с отсутствием в республике авиакомпаний для осуществления коммерческих воздушных перевозок, Бурятия выступила с предложением включить эти сёла в маршрутную сеть дальневосточной компании, - добавил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Ранее полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев дал поручение регионам Дальнего Востока совместно с авиакомпанией «Аврора» подготовить предложения по разработке программ по обеспечению авиационной транспортной доступности по новым социально значимым маршрутам.
- В настоящее время разработана концепция единой дальневосточной авиационной компании, включающая в себя потребность в воздушных судах, маршрутную сеть и объёмы государственной поддержки на период до 2025 года. В состав акционеров авиакомпании вошли все субъекты ДФО, - отметили в республиканском минтрансе.
Минпромторг России, авиакомпания «Аврора» и государственная транспортная лизинговая компания подписали график поставки 45 российских воздушных судов на период с 2021 по 2025 год включительно.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом жители Баунтовского района оказались «в блокаде» из-за отсутствия регулярного авиасообщения. В магазинах опустели полки, родители заказывали школьную форму и учебники в преддверии 1 сентября лодочникам. Люди, в том числе с маленькими детьми на руках, не могли выбраться на «большую землю».
Объединённая дальневосточная авиакомпания создаётся по поручению президента Владимира Путина. В дальневосточную авиакомпанию вошли все регионы ДФО, приобретя её акции. Так, Бурятия получит 38 861 штук обыкновенных акций акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» (что составляет 5% уставного капитала) за символическую сумму - 10 копеек.
Бурятия просит новую авиакомпанию зайти в отдалённые сёла
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 19.04.2021
В Бурятии озвучили свои планы на единую дальневосточную авиакомпанию
Экономика, 18.04.2021
Один из зачинателей бурятской энергетики, бывший руководитель Гусиноозёрской ГРЭС Евгений Карпенко в день 85-летнего юбилея дал откровенное интервью
В дальневосточном квартале должна быть доступная цена квартир
В Бурятию землю бесплатно получили более двух тысяч человек
Соискатели назвали плюсы и минусы закона о самозанятости
В Бурятии объяснили, почему овощи в марте дорожали не так сильно, как обычно
Экономика, 15.04.2021
Речь идёт только о семьях, где не менее шести детей
Экономика, 15.04.2021
Алексей Цыденов сообщил об итогах визита делегации «Газпрома» в Бурятию
Экономика, 14.04.2021
Предприятие может выдавать до 100 тонн асфальта в час
Экономика, 14.04.2021
4-звёздочный отель на Байкале планируют начать строить в мае
Экономика, 13.04.2021
Зампред правительства региона прокомментировал ситуацию с ценами на топливо
Экономика, 12.04.2021
Иркутское зерно чаще всего идёт в Монголию
Экономика, 11.04.2021
Посевная площадь в Забайкалье вырастет на 8%
Экономика, 11.04.2021
Возможные ограничения будут представлять собой запрет на чартерные рейсы
Экономика, 09.04.2021
Об этом сообщили в Бурятстате