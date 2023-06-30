ГУ МЧС Мурманской области первым в России получило вертолеты Ми-8 в арктическом исполнении

Их производят в Улан-Удэ

Современный арктический вертолёт Ми-8АМТШ-ВА прибыл в Мурманскую область. Она стала первым регионом в России, где спасатели получили в эксплуатацию подобную технику.

- Мы не только первый арктический регион, мы первый регион в стране, который получил столь современную машину в свою эксплуатацию, - сообщил журналистам начальник местного ГУ МЧС России Руслан Назаров (цитата по ТАСС - ред.). - В Мурманской области первыми подготовили всю необходимую инфраструктуру, чтобы получить вертолет Ми-8 в арктическом исполнении в эксплуатацию. Основных задач две - это поиск в природной среде потерявшихся и недопущение перехода природных пожаров на территорию населенных пунктов. Но при других чрезвычайных ситуациях любого уровня мы привлекаемся в качестве оперативной составляющей.

До конца этого года или в начале следующего мурманское ГУ МЧС получит ещё один Ми-8АМТШ-ВА.

Арктические вертолёты производятся на Улан-Удэнском авиазаводе с 2015 года. «Байкал-Daily» сообщал, что их показывали на выставке «Армия-2018». По контракту в течение 2022-2023 гг. МЧС России передают из Улан-Удэ четыре таких машины.

Ми-8АМТШ-ВА оснащен современным оборудованием. Например, инфракрасными приборами, которые позволяют видеть тепловое излучение, исходящее от живых существ. Вертолет также может переходить в ночной режим для поисков в темное время суток.

- Раньше мы на поисковые мероприятия тратили три-пять дней. При помощи этого оборудования время поисков снижается в разы. Один полет, два часа рабочего времени, и мы весь квадрат, который нацелили на поисковые мероприятия, отработали, - оъяснил Руслан Назаров.

- Вертолёты этой модификации налетали в Арктике уже несколько тысяч часов и отлично себя зарекомендовали в суровых северных условиях. Уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии позволяет вертолёту оперативно запустить двигатели даже в самый сильный мороз, что крайне важно для организации экстренных вылетов спасателей, – рассказывал в 2021году управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов.



В числе главных преимуществ воздушного судна - наличие системы подогрева агрегатов маслосистемы, благодаря которой вертолёт можно спокойно подготовить к запуску при температурах до -60 градусов. Ми-8АМТШ-ВА также оснащён улучшенной теплоизоляцией фюзеляжа, теплоизоляционными шторами, оборудованием для разогрева горячих пайков для экипажа и перевозимого личного состава.

Перелёты на большие расстояния между точками базирования обеспечиваются за счёт установки внешних дополнительных топливных баков. При их использовании вертолёт может совершать полеты продолжительностью более семи часов на дальность до 1400 км. Безопасность экипажа и пассажиров повышена путём применения специальных морских спасательных костюмов.



В 2021 году многоцелевой вертолёт Ми-8АМТ в арктическом исполнении (гражданский вариант) производства Улан-Удэнского авиационного завода стал лауреатом федерального конкурса «100 лучших товаров и услуг России» 2021 года в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

