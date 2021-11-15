Вертолёт Улан-Удэнского авиазавода вошёл в «золотую сотню»

Арктический вертолёт включили в 100 лучших товаров России
Многоцелевой вертолёт Ми-8АМТ в арктическом исполнении производства Улан-Удэнского авиационного завода стал лауреатом федерального конкурса «100 лучших товаров и услуг России» 2021 года в номинации «Продукция производственно-технического назначения».
Вертолёт награжден почётным дипломом «Золотая сотня» как продукция, вошедшая в 100 лучших товаров и услуг России 2021 года.
- В ходе конкурса были отмечены высокая потребительская оценка продукции, её конкурентоспособность, качество и безопасность, – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов. - Впервые завод стал лауреатом конкурса с многофункциональным вертолётом Ми-171 в 2010 году и с тех пор многократно повторял успех. Мы рады продолжить эту традицию с арктическим вертолётом и в дальнейшем с новыми типами вертолётов, которые запускаем в производство.
С 2010 года авиазавод 12 раз участвовал в конкурсе «100 лучших товаров России». В 2012 году вертолёт Ми-171 удостоен почётного приза конкурса «Гордость Отечества», а в 2016 году – приза «Лидер качества». Продукция У-УАЗ трижды была удостоена звания «Золотая сотня» (2017, 2018, 2020 годы). В 2019-2020 годы Улан-Удэнский авиационный завод представлял на конкурс новую модификацию знаменитой «восьмёрки» - вертолёты Ми-171А2.
Программа «100 лучших товаров России» создана в 1998 году. В 2021 году Улан-Удэнский авиазавод впервые подал заявку на участие в конкурсе вертолёта Ми-8АМТ в арктическом варианте.
Вертолёт Ми-8АМТШ-ВА «арктический» был спроектирован для ВКС РФ специально для обеспечения эксплуатации в северных регионах страны при температурах ниже – 40°С. На вертолёте установлено оборудование, позволяющее эксплуатировать машину в условиях малоориентирной местности, полярной ночи, пропадания спутниковых сигналов, неустойчивой радиосвязи, обширной водной поверхности, а также больших расстояний между точками базирования. На основе этой модификации в Национальном центре вертолетостроения имени Миля и Камова была создана гражданская версия арктического вертолёта. Первый серийный Ми-8АМТ в арктическом исполнении был построен в Улан-Удэ в июне 2020 года.
По информации пресс-службы авиазавода
Вертолёт Улан-Удэнского авиазавода вошёл в «золотую сотню»
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