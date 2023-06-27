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В России планируют двойную индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах

В России планируют двойную индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на проект документа

Министерство труда России предложило индексировать пенсии неработающих пенсионеров дважды в год в 2025 и 2026 годах, сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

«Министерство труда разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку, согласно которым в 2025 и 2026 годах она будет происходить в два этапа», - отмечает издание.

Предполагается, что пенсии могут быть увеличены следующим образом:

- с 1 января 2024 года — индексация на 5,3% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 772 руб.);
- с 1 февраля 2025 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 3,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 руб.);
- с 1 февраля 2026 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 2,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 25 690 руб.).

Минтруд также предлагает параллельно повышать фиксированную выплату к страховой пенсии. Так, с 1 января 2024 года она составит 7968,4 рубля, с 1 февраля 2024 года — 8287,14 рубля, а с 1 апреля — 8602,05 рубля. В 2025 году с 1 февраля фиксированная выплата составит 8946,13 рубля, а с 1 апреля — 9196,62 рубля.

пенсии

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