19% жителей Бурятии оказались за чертой бедности

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

По доходам населения республика заняла 69 место в стране



Авторитетное агентство РИА Рейтинг выяснило, как живут люди в 85 российских регионах (данных по ДНР, ЛДН, Запорожской и Херсонской областям пока нет – прим.). Самыми благополучными в материальном отношении в ушедшем 2022 году признали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третьей стала Москва. Далее идут Магаданская область и Чукотка.



В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Сахалин, Ханты-Мансийский АО – Югра, Подмосковье и Мурманская область.



В хвосте рейтинга по доходам населения – Хакасия, Курганская область, Мордовия, Ставропольский край, Марий Эл, Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкессия, Тыва и Ингушетия.



Бурятия значится в списке на 69 строчке. При этом почти каждый пятый (19%) житель республики находится на грани нищеты. За год их стало меньше на 0,5%. В соседней Иркутской области (47 место) таковых 14,9%, в Забайкальском крае (58 позиция) – 18%.



Как отмечают авторы исследования, экономические условия в России в 2022-ом выдались непростыми, однако для рынка труда он стал не самым плохим. К примеру, обновились исторические минимумы по безработице. К минимуму приблизилась и доля живущих за гранью бедности, хотя реальные доходы всё же немного снизились (на 1%).



- Небольшая позитивная динамика наблюдалась по соотношению уровня доходов граждан к стоимости услуг и фиксированного набора товаров. В 2022-ом он составил 1,59 по сравнению с 1,58 в 2021-ом. В 2019-ом, до пандемии коронавируса, было 1,65, – подчёркивает РИА Новости. – За чертой бедности жили 9,8% или 14 миллионов 300 тысяч человек, тогда как годом ранее – 11%. Это 16 миллионов.



В 25 регионах этот показатель оценили в 10%, в шести – более чем в 20%, а ещё в десяти регионах он колеблется от 15 до 20%. С наиболее высоким уровнем бедности сталкивается Ингушетия (30,5%), что выше среднего по стране.

