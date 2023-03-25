Восточный экономический форум в 2023 году перенесли во второй раз

Теперь его планируют на 10-13 сентября



VIII Восточный экономический форум пройдёт с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке, сообщил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

«Новые даты утверждены с учётом графиков проведения международных мероприятий», - отметил он.

Первоначально во Владивостоке проведение ВЭФ-2023 планировалось 5-8 сентября. В начале марта Росконгресс сообщил, что «в связи с графиком международных мероприятий он пройдёт с 12 по 15 сентября». Пленарное заседание планировали на 14 сентября 2023 года.

И вот новые сроки по той же причине.

В рамках форума во Владивостоке вновь состоится выставка «Улица Дальнего Востока», на которой можно будет познакомиться с культурными и экономическими инициативами и уже реализуемыми проектами регионов Дальневосточного федерального округа.

Павильон Бурятии на ВЭФ-2023 посвятят столетию республики

- На площадке будет представлена модель традиционной бурятской юрты и вертолёты Улан-Удэнского авиационного завода. А первая в России нефритовая фабрика Oriental Way презентует коллекцию украшений из нефрита к 100-летию Бурятии, – рассказывали в пресс-службе правительства РБ.

Форум во Владивостоке объединяет политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Мы и в этом году готовы встретить участников на самом высоком уровне, чтобы обсудить перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Волонтёры могут помочь в организации Восточного экономического форума – крупнейшего мероприятия Дальнего Востока. Подать заявку на участие в форуме добровольцы смогут до 6 апреля через платформу «ДОБРО.РФ».

