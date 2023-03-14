Павильон Бурятии на ВЭФ посвятят столетию республики

Там выставят юрту, изделия из нефрита и вертолёты от УУАЗ
Министерство экономики РБ презентовало концепцию павильона Бурятии на Восточном экономическом форуме, который пройдёт
в сентябре во Владивостоке – на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Тот, что был на ВЭФ-2022, назвали образцовым и признали лучшим
на «Улице Дальнего Востока». Он так понравился министру по развитию ДВ и Арктики Алексею Чекункову, что тот предложил сделать по этому образцу стандарт для других субъектов
На этот раз в будущем павильоне развернётся экспозиция под названием «Байкал. Бурятия – живой репортаж», посвящённый столетию республики.
- На площадке будет представлена модель традиционной бурятской юрты и вертолёты Улан-Удэнского авиационного завода. А первая в России нефритовая фабрика Oriental Way презентует коллекцию украшений из нефрита ко 100-летию Бурятии, – рассказали в пресс-службе правительства РБ.
Кроме того, посетители смогут ознакомиться с продукцией местных ремесленников. Врачи из центра восточной медицины проведут всем желающим пульсовую и аппаратную диагностику.
Прошлогодний форум собрал более 7000 участников и представителей СМИ из 68 стран и российских регионов, включая около 1700 бизнесменов из 700 компаний. Нам нём подписали 296 соглашений на общую сумму в 3,272 трлн. рублей
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