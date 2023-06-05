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«Хорошо двигается»: Глава Минвостокразвития заявил о росте турпотока в Бурятию

«Хорошо двигается»: Глава Минвостокразвития заявил о росте турпотока в Бурятию
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
По словам Алексея Чекункова, он увеличился почти вдвое

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал в большом интервью «Российской газете», что четыре года назад – в 2019-ом – ДФО посетило 3 миллиона 700 тысяч туристов. В 2023-ем это показатель, по его прогнозам, будет больше. Самый большой прирост при этом отмечается на Камчатке и в Бурятии.

- Там практически удвоение турпотока. Это отражает и появление новых гостиниц, и популярность Байкала и Камчатки у людей, – цитирует «РГ» Чекункова.

Министр подчеркнул: из-за пандемии коронавируса турфирм в Дальневосточном федеральном округе стало меньше. В 2019-ом насчитывалось 762, а в 2022-ом  – уже менее 600.

- Сокращение серьёзное. Например, в Приморье падение составило 70%, в Хабаровском крае – примерно столько же. Это было ударом по отрасли. Сейчас оставшиеся компании переориентируются на внутренний турпоток, поэтому в целом тенденция уже выправляется. Мы видим возврат бизнеса. Думаю, число туркомпаний вернётся к первоначальному уровню к 2024 году, – отметил глава Минвостокразвития.

По мнению Чекункова, восточное побережье Байкала станет центром притяжения туристов со всего континента.

- Бурятия хорошо двигается. На Байкале новый объект – инвестор строит фантастический арт-парк. Земельный участок уже выделили. Думаю, что в масштабе всей Евразии он будет магнитом  – не только туристическим, но и духовным, – заявил руководитель ведомства. 
туристы отдых Байкал

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