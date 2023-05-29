Бурятия оказалась в числе середнячков по благосостоянию семей в России

Эксперты подсчитали, сколько остаётся на жизнь у жителей республики, воспитывающих двоих детей



В соседнем Забайкалье, которое оказалось в списке 33-м – 31 007 и 48 937 соответственно, в Иркутской области (12 позиция из 85-ти) – 49 880 и 65 858.



На первом месте значится Ямало-Ненецкий автономный округ. У семей с двумя работающими родителями и двумя детьми в сухом остатке – 118 310 рублей. Вторая в перечне – Москва с показателем в 89 626 рублей, третья – Сахалинская область с 78 624 рублями на семью. Далее идут Ханты-Мансийский АО, Санкт-Петербург, Магаданская область, Чукотка, Якутия, Ненецкий автономный округ и Красноярский край.





А вот в Кабардино-Балкарии и Ингушетии, замыкающих рейтинг, в свободном распоряжении у семей со средним заработком после минимальных расходов не остаётся ничего. Потенциально возможный денежный остаток там отрицательный



Кроме того, в числе аутсайдеров по благосостоянию – Севастополь, Северная Осетия – Алания, Псковская и Ивановская области, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Чечня.



Авторитетное агентство РИА Рейтинг составило рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей в ушедшем 2022 году. Его авторы выяснили, сколько денег после минимальных расходов остаётся у работающих жителей разных субъектов, получающих среднюю зарплату и воспитывающих одного или двух детей.За основу эксперты взяли данные Росстата, сложив два чистых среднегодовых (без НДФЛ) жалованья. Из полученной суммы вычли региональный прожиточный минимум (ПМ) с учётом категории членов семьи (включая несовершеннолетних).- Потенциально возможный денежный остаток скорректирован на величину потребительской корзины в регионе, чтобы сопоставить субъекты с разным уровнем цен. В реальности минимальные расходы выше, чем ПМ, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи. Но ниже эти траты точно быть не могут. Поэтому остаток является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат, – отмечает РИА Новости.Исследование показало: разрыв между материальным положением семей в разных регионах весьма значителен. Каких-либо тенденций в сторону изменения ситуации пока не наблюдается. У двух работающих родителей с двумя ребятишками, получающих среднюю по стране зарплату, после всех необходимых расходов остаётся примерно 52 тысяч 300 рублей. Только в 10-ти субъектах этот показатель выше.В Бурятии он составляет 27 071 рубль (в 2021-ом было 23 тысячи 655 рублей) – в рейтинге РИА Новости наша республика оказалась в числе середняков, на 41-ом месте. Если ребёнок один, денег остаётся больше – 43 581 рубль (годом ранее – 36 730 рублей).