Глава Бурятии о поддержке участников СВО: «Мы помогали, помогаем и будем помогать»

На эти цели из республиканского бюджета направлено более 2 млрд рублей
Правительство Бурятии реализует комплекс мер по оказанию помощи участникам спецоперации и членам их семей. Всего на эти цели из республиканского бюджета направлено более 2 млрд рублей. Какие именно меры поддержки оказываются, глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в ходе интервью телеканалам республики.
- Большой объём помощи идёт от республики, и главное – большой объём помощи идёт от людей. Я говорил, что наши люди очень отзывчивые, очень сплочённые, неравнодушные. У нас в республике такое сплочение произошло. Если по линии правительства, то у нас действует целый комплекс мер поддержки, - отметил Алексей Цыденов.
Кроме того, при содействии правительства Бурятии регулярно оказывается помощь в закупке материально-технических средств для нужд СВО.
- Всего общий объём помощи на СВО у нас более 2 млрд руб. Для нашего бюджета очень значительная сумма. То есть это не федеральные деньги, они никак не компенсируется. Мы помогали, помогаем и будем помогать, - подчеркнул глава Бурятии.
Меры поддержки участников СВО и их семей:
- единовременное выплаты;
- патронатное сопровождение участников и членов их семей: содействие в оформлении социальных выплат и мер социальной поддержки, при необходимости содействие в решении других социально-значимых вопросов;
- лечение, реабилитация, психологическая помощь участником СВО в учреждениях здравоохранения республики;
- освобождение участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога;
- денежные выплаты на улучшение жилищных условий для лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в СВО;
- зачисление детей в приоритетном порядке в детский сад и школу по желанию родителей;
- бесплатное питание с 1 по 11 класс детям участников СВО;
- компенсация платы за обучение детей участников СВО, погибших или получивших инвалидность 1 группы, в вузах России;
- обеспечение семьи мобилизованных граждан твердым топливом (дрова, уголь);
- бесплатная юридическая помощь.
Также жители могут обратиться на номер 122 по вопросам получения помощи участники СВО и члены их семей.
Глава Бурятии о поддержке участников СВО: «Мы помогали, помогаем и будем помогать»
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