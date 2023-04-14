Глава Бурятии о поддержке участников СВО: «Мы помогали, помогаем и будем помогать»

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

На эти цели из республиканского бюджета направлено более 2 млрд рублей



Правительство Бурятии реализует комплекс мер по оказанию помощи участникам спецоперации и членам их семей. Всего на эти цели из республиканского бюджета направлено более 2 млрд рублей. Какие именно меры поддержки оказываются, глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в ходе интервью телеканалам республики.



- Большой объём помощи идёт от республики, и главное – большой объём помощи идёт от людей. Я говорил, что наши люди очень отзывчивые, очень сплочённые, неравнодушные. У нас в республике такое сплочение произошло. Если по линии правительства, то у нас действует целый комплекс мер поддержки, - отметил Алексей Цыденов.



Кроме того, при содействии правительства Бурятии регулярно оказывается помощь в закупке материально-технических средств для нужд СВО.



- Всего общий объём помощи на СВО у нас более 2 млрд руб. Для нашего бюджета очень значительная сумма. То есть это не федеральные деньги, они никак не компенсируется. Мы помогали, помогаем и будем помогать, - подчеркнул глава Бурятии.



Меры поддержки участников СВО и их семей:



- единовременное выплаты;



- патронатное сопровождение участников и членов их семей: содействие в оформлении социальных выплат и мер социальной поддержки, при необходимости содействие в решении других социально-значимых вопросов;



- лечение, реабилитация, психологическая помощь участником СВО в учреждениях здравоохранения республики;



- освобождение участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога;



- денежные выплаты на улучшение жилищных условий для лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в СВО;



- зачисление детей в приоритетном порядке в детский сад и школу по желанию родителей;



- бесплатное питание с 1 по 11 класс детям участников СВО;



- компенсация платы за обучение детей участников СВО, погибших или получивших инвалидность 1 группы, в вузах России;



- обеспечение семьи мобилизованных граждан твердым топливом (дрова, уголь);



- бесплатная юридическая помощь.





Также жители могут обратиться на номер 122 по вопросам получения помощи участники СВО и члены их семей.



