Самолёт «Байкал» планируют собирать на Дальнем Востоке

Общество, Фото: пресс-служба минвостокразвития России

Основным заказчиком самолёта станет единая дальневосточная авиакомпания



Авиастроительная компания «Байкал-Инжиниринг», на базе которой создано конструкторское бюро для разработки и производства легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», создаст в Хабаровском крае на площадке территории опережающего развития «Комсомольск» авиационный центр по региональной и беспилотной авиации. Соответствующее соглашение подписано на IX национальной выставке и форуме NAIS 2022.



Согласно планам сторон, проект будет реализован в 2022-2024 годах. Он предусматривает создание сборочного испытательного центра и авиационного учебного центра по подготовке лётного и технического состава.



«Байкал-Инжиниринг» в ближайшее время подаст заявку на получение статуса резидента ТОР «Комсомольск». Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) построит на ТОР «Комсомольск» необходимые инфраструктурные объекты, которые будут переданы компании в аренду на льготных условиях. Также КРДВ окажет проекту необходимую поддержку в переговорах с потенциальными инвесторами и бизнес-партнёрами и предоставит другие услуги, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Основным заказчиком «Байкала» станет единая дальневосточная авиакомпания, которая создаётся на базе «Авроры». Первые два «Байкала» компания получит уже в 2023 году. Всего до 2025 года «Авроре» должны поставить 10 таких самолетов. Самолет призван заменить в эксплуатации самолёты Ан-2.



- Стоимость «Байкала» в базовой версии оценивается в 120 миллионов рублей. Расчётный ресурс одного самолета 25 тысяч часов и 25 тысяч пересадок… В планах к 2040 году представить беспилотную версию «Байкала». Автопилот в первую очередь будет работать на грузовых перевозках, - пояснили в пресс-службе правительства Забайкальского края.



Справка



ЛМС-901 «Байкал» – лёгкий многоцелевой самолёт, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащён одним турбовинтовым двигателем. Рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2000 кг груза на дальность 1500-3000 км. Может эксплуатироваться с грунтовых взлётно-посадочных полос, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.

