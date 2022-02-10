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В Москве представили проект на базе самолёта «Байкал»

В Москве представили проект на базе самолёта «Байкал»
Общество,  Фото:минпромторг России
Проект может решить проблемы с обеспечением транспортной доступности на Дальнем Востоке

Комплексный инфраструктурный проект на базе лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал» представляют в ходе девятой национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022, которая проходит 9 и 10 февраля в Москве.

Экспозиция знакомит с ходом работ по созданию самолёта местных воздушных линий, призванного заменить в эксплуатации самолёты Ан-2, а также представит наработки по инфраструктурным решениям, охватывающим развитие наземной аэродромной сети, мощностей по послепродажному обслуживанию воздушных судов, их агрегатов и систем, по подготовке лётного состава.

Одним из ключевых экспонатов выставки станет лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал». 30 января 2022 года в Екатеринбурге самолёт совершил первый полёт на высоте 500 метров продолжительностью 25 минут. В соответствии с полетным заданием лётчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

- В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке, - отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Самолёт ЛМС-901 «Байкал» может решить широкий круг задач, в том числе в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры. Это и пассажирские перевозки, перевозка грузов, выполнение полётов в интересах санитарной авиации, патрулирование и мониторинг. Найдёт применение он и в авиалесоохране, выполнении авиационных сельхозработ, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

- Для своего сегмента у «Байкала» приличная крейсерская скорость — до 300 км/ч. Максимальная дальность самолёта будет достигать 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т — 1,5 тыс. км), – напомнил главный конструктор Вадим Демин.
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