Экономические итоги 2020 года



Безусловно, один из главных флагманов экономики нашей республики – авиастроительная отрасль. И здесь есть повод для радости – на Улан-Удэнском авиазаводе открыли новый цех гальванического производства и корпус заготовительно-штамповочного производства, где установлено автоматизированное оборудование. Корпус рассчитан на новые машины. «У-УАЗ» презентовал новый вертолет Ми-171Ш Storm на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Также в планах – предстоящие испытания самолёта «Байкал», который будет производиться на Улан-Удэнском авиационном заводе. Уже разработаны аванпроект и эскизно-технический проект ЛМС-901, подготовлен комплект рабоче-конструкторской документации. Завершается изготовление образца для статических испытаний.



































Но чистый воздух гарантирован тем, кто уже воспользовался «дальневосточным гектаром» в Бурятии. Напомним, с 1 августа 2020 года любой россиянин может получить земельный участок площадью до одного гектара в Бурятии в безвозмездное пользование сроком на 5 лет. За весь период действия программы рассмотрено более 3,9 тысяч заявлений. При этом получателям «дальневосточных гектаров» оказывают меры поддержки, как, например, субсидии на развитие животноводства в личных подсобных хозяйствах – грант на развитие семейной животноводческой фермы, грант «Начинающий фермер», квота на заготовку древесины для ИЖС и субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, микрозаймы, льготное кредитование. За всё время реализации программы «Дальневосточный гектар» 2853 получателя земельных участков воспользовались мерами поддержки для освоения земельных участков. Общая сумма поддержки превысила 900 млн рублей.



Также жителям Бурятии стала доступнее «дальневосточная ипотека» - теперь первоначальный взнос снижен с 20% до 15%. По мнению министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, это повысит доступность «дальневосточной ипотеки» для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар».



Отметим, число заявок и выданных кредитов по программе продолжает расти: общая сумма выданных с момента старта программы средств превысила 31 миллиард рублей. К слову, в Улан-Удэ ипотека под 2% распространяется только на новостройки, в сельской местности возможна покупка готового жилья.







Однако ипотека под 2% сразу же повлияла на весь рынок недвижимости Улан-Удэ – цены на новостройки резко взлетели, потянув за собой рост стоимости квартир на «вторичке». Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил отработать ситуацию с застройщиками. Власти Бурятии намерены сотрудничать только с теми бизнесменами, кто сдерживает цены.





Не обошлось и без «околоэкономических» эксцессов. 8 декабря сотрудниками ФСБ был задержан заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин. 9 декабря он был отправлен в Новосибирск для продолжения следственных действий. Как позже стало известно, уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение в особо крупном размере».



Алексея Мишенина подозревают в хищениях около 65 миллионов рублей при выполнении контракта на изготовление технической документации по ремонту вертолётов. Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска обвиняемому Мишенину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, то есть до 8 февраля 2021 года.





Но в Бурятии будут реализованы и другие крупные инфраструктурные проекты. К примеру, уже в феврале будущего года начнётся строительство(ОЭЗ) «Байкальская гавань». Строительные работы начнутся с термального комплекса и будут вестись компанией «Green Flow», которая уже имеет опыт строительства отелей премиум-класса в Сочи. По проекту планируется 181 номер, три ресторана и термальный комплекс, включающий четыре бассейна, сауны и хаммамы. Бюджет строительства составляет 970 млн. рублей.Кроме того, в стадии запуска – и самая, которая появится в Джидинском районе. Её мощность – 45 МВт. Напомним, в настоящее время в Бурятии уже действуют пять солнечных станций совокупной мощностью 70 МВт.Практически готов и первый в Бурятии и стране. Уже завершаются строительные работы. Спортивный комплекс для лучников на пересечении улицы Жердева и проспекта Строителей занимает площадь 4,9 тыс. кв. метров.Вообще говоря, мощным толчком для развития экономики республики стала. В рамках этой программы в Бурятии реализованы 12 мероприятий, а в целом по указу президента планируется полностью выполнить 30 мероприятий. Общая сумма финансирования на них из федерального бюджета составляет более 1,7 млрд рублей. На сегодняшний день завершено строительство и капитальный ремонт 11 объектов, приобретены 22 автобуса для Улан-Удэ, и проведён капитальный ремонт трамвайных путей в городе. Продолжится в будущем году и строительство самых крупных объектов, финансируемых в рамках президентской дальневосточной субсидии – регионального центра единоборств и центра ядерной медицины. Всего по президентской дальневосточной субсидии в 2019-2021 годы в общем будет реализовано 113 мероприятий на общую сумму 6,8 млрд рублей.Активно строятся в Улан-Удэ и пригороде– уже достраивают три новых учреждения, они смогут принять по 280 детей возрастом от 1,5 до 7 лет. На эти цели в рамках нацпроекта «Образование» выделено 935,3 млн рублей. Новые детские сады будут располагаться в селах Хойтобэе и Гурульба Иволгинского района и в микрорайоне 140а Улан-Удэ.Также продолжается строительство ещё пяти детских садов. Три новых детских сада по 280 мест каждый появятся в Улан-Удэ в микрорайонах Забайкальский, Дивизионный и по улице Боевая. Детские сады на 150 мест строятся в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района и в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района.1 сентября 2020 года распахнули свои двери четыре. В них учатся порядка 5,5 тысяч детей. Новые школы на 450 мест каждая открылись в Нижнем Саянтуе Тарбагатайского района, Поселье и в улусе Хойтобэе Иволгинского района (сюда уже записаны более 800 ребятишек), а также в Улан-Удэ, где заработал новый корпус школы №25 – на 250 мест. Школы построены и оборудованы в рамках реализации национального проекта «Образование».В уходящем году в Улан-Удэ построили и ввели в эксплуатацию. На эти цели было выделено 700 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году. В общей сложности площадь покрытия составляет 306,5 тыс. кв. м. К большинству дорог устроены съезды, тротуары и искусственные неровности, перенесены остановки, где-то параллельно проведено озеленение. Также работы проводились на местах концентрации ДТП, выявленных ГИБДД в прошлом году. Это участки по улицам Трубачеева, Бабушкина, Красной звезды, Банзарова, Коммунистическая, Смолина. Были размещены пешеходные переходы и дорожные знаки «Стоп», разметки «Стоп-линия». Это было сделано для безопасности движения пешеходов по опыту других городов. Также на дорогах появились комплексы видеофиксации нарушений ПДД «Перекрёсток». По плану работ на 2021 год в городе отремонтируют 25 участков автодорог общей протяженностью 30 км. На это будет выделено 700 миллионов рублей.Также в республике ввели в строй– это 33 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и четыре врачебных амбулатории для населённых пунктов с численностью от 100 до двух тысяч человек. На строительство объектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» выделено 186,17 млн. рублей из федерального бюджета и 49,67 млн. рублей из республиканского. Возводимые фельдшерско-акушерские пункты включают в себя все необходимое внутреннее инженерное обеспечение в максимальной заводской готовности – отопление, вытяжную вентиляцию, водоснабжение, канализацию, электрическое освещение, видеонаблюдение. Отвечают нормам пожарной безопасности и соответствуют требованиям, предписанным строительными и санитарными нормами и правилами.Беспокойство и возмущение не только жителей Бурятии, но и президента России вызвал чрезмерный, даже обгоняющий уровень инфляции,практически на всё, в том числе продукты первой необходимости, такие как мука, хлеб, макаронные изделия, сахар и подсолнечное масло. По словам президента, дело не в пандемии, а в попытке подогнать внутреннюю стоимость продуктов под мировые цены.К слову, в Бурятии с начала года подорожало почти всё. Больше всего взлетели в цене плодоовощная продукция, мясопродукты, макаронные и крупяные изделия, а также алкогольные напитки и топливо. За январь-октябрь овощи подорожали в среднем почти на 10%. С начала года индекс потребительских цен на мясопродукты вырос на 3,3%, при этом более всего подорожала говядина. Макаронные и крупяные изделия подорожали на 16,9%. Наибольший рост цен отмечается на крупу гречневую на 36,5%. Алкогольные напитки подорожали на 3,7%. Цены на пиво зарубежных торговых марок увеличились на 13,3%. На непродовольственные товары рост цен составил 3,9%. Основное влияние на рост цен на непродовольственные товары оказало увеличение цен на строительные материалы на 8,7%, легковые автомобили - на 3,7%, медицинские товары - на 8,1%. Цены на бензин с начала года выросли на 3,9%. Стоимость услуг выросла на 3%. Наибольший вклад в составе платных услуг населению вносят жилищно-коммунальные услуги в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 года. Рост цен на коммунальные услуги к декабрю 2019 года составил 4,3%.Главная новость для предпринимателей –. С 1 января следующего года в России перестает действовать режим ЕНВД. Регионам дали возможность предоставить налоговые льготы предпринимателям, которые теперь переходят на другие виды налогов. В Бурятии новшества задевают порядка 13,6 тыс. бизнесменов. Закон предполагает для тех, кто применял на 1 ноября 2020 года систему налогообложения ЕНВД, при условии, что налогоплательщик не совмещал указанный режим налогообложения с иными режимами, и перешел в 2021 году на УСНО, для них установить максимально пониженные ставки. Установить 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 5% - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, с последующим увеличением ставок в 2022 и 2023 годах.Один из основных проблемных вопросов, будораживших общественность и власти Бурятии в 2020 году, - что делать с грязным воздухом в Улан-Удэ. Депутаты Народного Хурала Бурятии в ноябре рассмотрели. Он касается запрета на использование в отопительный сезон каменного и бурого угля, а также дров бизнесу, у которых есть подключение к центральному отоплению, с 15 сентября по 15 мая календарного года.В декабре стало известно, что столицу Бурятии включили в федеральный проект «Чистый воздух». В «Чистый воздух» попадают населённые пункты России, которым в первую очередь нужны меры для улучшения качества атмосферного воздуха. Эти города получают федеральное финансирование, и весьма неплохое, для решения проблемы загрязнения.В целом 2020-й прошёл под знаком пандемии коронавируса, которая внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе, и в экономику. Тем не менее, республика с честью выдержала испытания. Да, бюджет Бурятии лишился более 3,5 млрд из-за COVID-19 и введённых ограничений. Но, тем не менее, как отметил глава республики Алексей Цыденов, сейчас экономика чувствует себя гораздо лучше.Эксперты предполагали, что падение доходов в консолидированный бюджет республики составит около 5,9 млрд рублей, сейчас эта сумма составляет 3,7 млрд рублей. Уже в августе, по словам Цыденова, в республике восстановился к уровню прошлого года объём движения средств на внутреннем рынке. Однако есть в республике виды деятельности, которые так или иначе пострадали, все они связаны со сферой услуг. Это кинотеатры, цирки, организации, связанные с проведением массовых мероприятий.