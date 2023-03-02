Вице-премьер правительства России и глава Бурятии посетили «роддом для омуля»

Виктория Абрамченко и Алексей Цыденов проконтролировали ход реконструкции Большереченского рыбоводного завода

2 марта зампред правительства РФ Виктория Абрамченко, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Бурятии Алексей Цыденов посетили Большеречинский рыбоводный завод.

Вице-премьер прилетела в Бурятию на вертолёте из Иркутской области: она находится в командировке сразу в двух регионах.

Машина приземлилась в километре от завода. Вице-премьеру показали технику, приобретённую для Рыбохраны в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал».

Абрамченко, Шестаков и Цыденов посетили обновлённый цех инкубации омулёвой икры. Его называют «роддомом для омуля».

Большеречинский рыбоводный завод работает уже 90 лет. Капитально обновлялся ещё в советское время.

- Задача данного завода обеспечить искусственное воспроизведение омуля, - сообщила Виктория Абрамченко. - Важно обратить внимание на преемственность технологий, чтобы лучшие практики были сохранены. Стоит развивать и новые технологии. Нужны молодые кадры.

Реконструкция обойдется почти в 350 миллионов рублей. Но она стоит того, считает глава Бурятии Алексей Цыденов:

- Для республики и её жителей омуль, его добыча – это исторический образ жизни. Это качество жизни, доходы населения. Возможность ловить омуля – для местных жителей имеет очень большое значение. Мы благодарны, что в рамках нацпроекта «Экология» оказывается поддержка. Этот завод, Селенгинский, Баргузинский, всем заводам, которые занимаются воспроизводством омуля.

По словам Цыденова, в 2017 году произошло большое падение поголовья омуля в Байкале.

- Даже с введением запрета на вылов квоту не выбрали, - отметил он.

Директор Большереченского рыбоводного завода Виктор Матанцев отметил, что проектная мощность завода – выпуск 1,25 млрд личинок байкальского омуля.

- Задание на этот год – 400 млн, - рассказал он «Байкал Daily». – Заложено более миллиарда икринок. Выбракуется, думаю, менее 10 процентов.

По его словам, план выпуска 2023 года точно перевыполнят в два раза. Заложенные в прошлом году личинки будут выпущены уже весной.

По официальным данным, завод в критический 2017 год, о котором говорил глава Бурятии, выпустил всего 55 млн личинок. В 2018 году – уже 91 млн, в 2019 – 454 млн, в 2020 – 522 млн, а в 2021 году – 820 миллионов штук. То есть в последние годы происходит увеличение объёмов искусственного воспроизводства байкальского омуля. И это подчёркивает успешность технологии воспроизведения и одновременно необходимость реконструкции предприятия.

На Большеречинском заводе используется технология максимально приближённая к естественному размножению рыбы.

- Мы просто не даём многим икринкам погибнуть, создавая для них комфортные условия в цехе инкубации, - объяснила один из заводских рыбоводов.

Их трудится 12 человек. Во время нереста набирают и сезонных рабочих, отметил директор завода Виктор Матанцев.

Нынешний этап реконструкции Большереченского рыбоводного завода с новым подрядчиком начался в январе 2023 года.

На его территории в селе Большая Речка появятся цех подращивания личинок и пруд для той же цели.

Реконструкцию завершат до августа следующего года.

