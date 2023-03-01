01 марта

28 февраля

Популярное

Руслан Вестеровский, выпускник БГУ, покинул пост вице-президента Банка России

Руслан Вестеровский, выпускник БГУ, покинул пост вице-президента Банка России
Экономика,  Фото:Банк России

Он перешёл на высокий пост в «Сбербанк»

Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский освободил свою должность 28 февраля 2023 года.

- Он отвечал за важнейшие внутренние реформы в Банке России, - цитирует главу Банка России Эльвиру Набиуллину пресс-служба учреждения, - от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры. Руслан создал Университет Банка России, где проходят обучение и наши сотрудники, и участники рынка, сделал более эффективной и открытой систему закупок.

Вестеровский станет старшим вице-президентом «Сбербанка» и руководителем блока «Управление благосостоянием». Он займётся созданием инвестиционного приложения, сервиса персонализированных финансовых советов, а также развитием ИИ-инициатив.

Набиуллина пожелала бывшему заместителю «успеха на новом месте работы».

Справка:

Руслан Вестеровский родился 14 марта 1980 года в Улан-Удэ.

Окончил в 2002 году Бурятский госуниверситет (социально-психологический факультет).

 
После окончания БГУ карьеру начал в сфере HR в «ЮКОС-РМ» (Восточная Сибирь, Дальний Восток, Монголия). Там работал с 2002 по 2005 годы. Также в это время руководил городской молодёжной общественной организацией «Городская ассоциация студентов».

В 2005—2007 годах стал директором по персоналу крупнейшего производителя косметической продукции ARNEST Group.

В 2007-м перешёл в компанию «Вимм-Билль-Данн — продукты питания», где работал директором по персоналу. В июне 2011-го занял аналогичный пост на Московской бирже.

С октября 2015 года возглавил департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Центрального банка Российской Федерации. Преподавал в Высшей школе государственного администрирования МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 2017 году стал заместителем председателя Банка России, курируя работу главного управления недвижимости и департамента экспертизы, методологии и контроля закупок ЦБ.

Входил в Совет директоров Банка России.

банк карьера

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-Удэнский авиазавод передал на Крайний Север новейшие вертолёты
Экономика, 01.03.2023
Ми-8АМТ будут работать на месторождениях газа  
Глава Минэка объявил Бурятию лидером по росту промышленного производства
Глава Минэка объявил Бурятию лидером по росту промышленного производства
Экономика, 27.02.2023
Решетников сообщил, что республика «нарастила поставки в дружественные страны»
В Бурятию приехал министр экономики России
В Бурятию приехал министр экономики России
Экономика, 26.02.2023
Максима Решетникова встретили в улан-удэнском аэропорту хлебом-солью
В Бурятии выберут лучших экспортёров
В Бурятии выберут лучших экспортёров
Экономика, 22.02.2023
Предпринимателей республики приглашают принять участие в конкурсе
Бурятия не попала в программу социальной газификации
Бурятия не попала в программу социальной газификации
Экономика, 19.02.2023
В неё не включили ещё семь российских регионов
Предприниматели Бурятии получат субсидию на создание пляжей
Предприниматели Бурятии получат субсидию на создание пляжей
Экономика, 17.02.2023
В рамках господдержки планируется благоустройство 5 пляжных зон
В Бурятии взялись за спасение молочной отрасли
В Бурятии взялись за спасение молочной отрасли
Экономика, 15.02.2023
За десять лет производство молока в республике сократилось вдвое
Иркутск примет VII Байкальский риск-форум
Иркутск примет VII Байкальский риск-форум
Экономика, 14.02.2023
Его планируют провести в октябре этого года
Бурятия направила на поддержку СВО почти 2 млрд рублей
Бурятия направила на поддержку СВО почти 2 млрд рублей
Экономика, 14.02.2023
Об этом рассказал зампред правительства республики Иван Альхеев
В столице Бурятии подорожали все съёмные квартиры
В столице Бурятии подорожали все съёмные квартиры
Экономика, 14.02.2023
За месяц в Улан-Удэ больше всего наценились «однушки»
Животноводам Бурятии предоставят субсидии
Животноводам Бурятии предоставят субсидии
Экономика, 13.02.2023
В республике было объявлено об отборе по четырём направлениям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^