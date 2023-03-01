Руслан Вестеровский, выпускник БГУ, покинул пост вице-президента Банка России

Он перешёл на высокий пост в «Сбербанк»

Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский освободил свою должность 28 февраля 2023 года.

- Он отвечал за важнейшие внутренние реформы в Банке России, - цитирует главу Банка России Эльвиру Набиуллину пресс-служба учреждения, - от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры. Руслан создал Университет Банка России, где проходят обучение и наши сотрудники, и участники рынка, сделал более эффективной и открытой систему закупок.

Вестеровский станет старшим вице-президентом «Сбербанка» и руководителем блока «Управление благосостоянием». Он займётся созданием инвестиционного приложения, сервиса персонализированных финансовых советов, а также развитием ИИ-инициатив.

Набиуллина пожелала бывшему заместителю «успеха на новом месте работы».



Справка:

Руслан Вестеровский родился 14 марта 1980 года в Улан-Удэ.

Окончил в 2002 году Бурятский госуниверситет (социально-психологический факультет).



После окончания БГУ карьеру начал в сфере HR в «ЮКОС-РМ» (Восточная Сибирь, Дальний Восток, Монголия). Там работал с 2002 по 2005 годы. Также в это время руководил городской молодёжной общественной организацией «Городская ассоциация студентов».



В 2005—2007 годах стал директором по персоналу крупнейшего производителя косметической продукции ARNEST Group.



В 2007-м перешёл в компанию «Вимм-Билль-Данн — продукты питания», где работал директором по персоналу. В июне 2011-го занял аналогичный пост на Московской бирже.



С октября 2015 года возглавил департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Центрального банка Российской Федерации. Преподавал в Высшей школе государственного администрирования МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 2017 году стал заместителем председателя Банка России, курируя работу главного управления недвижимости и департамента экспертизы, методологии и контроля закупок ЦБ.

Входил в Совет директоров Банка России.