Улан-удэнец вошёл в совет директоров Центробанка

38-летний выпускник БГУ делает блистательную карьеру в Банке России
10 октября Госдума утвердила новый состав совета директоров Банка России. Совет директоров состоит из 10 кандидатур, представленных главой Центробанка и рекомендованных президентом России.
Среди новых членов совета директоров Банка России – Руслан Вестеровский. Ему 38 лет, родился 14 марта 1980 года в Улан-Удэ. Здесь же жил долгое время, окончив в 2002 году Бурятский госуниверситет (социально-психологический факультет).
После окончания БГУ карьеру начал в сфере HR в «ЮКОС-РМ» (Восточная Сибирь, Дальний Восток, Монголия). Здесь работал с 2002 по 2005 годы. Также в это время руководил городской молодёжной общественной организацией «Городская ассоциация студентов».
В 2005—2007 годах стал директором по персоналу крупнейшего производителя косметической продукции ARNEST Group.
В 2007-м перешёл в компанию «Вимм-Билль-Данн — продукты питания», где работал директором по персоналу. В июне 2011-го занял аналогичный пост на Московской бирже.
С октября 2015 года возглавил департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Центрального банка Российской Федерации. Преподавал в Высшей школе государственного администрирования МГУ имени М. В. Ломоносова.
В 2017 году стал заместителем председателя Банка России, курируя работу главного управления недвижимости и департамента экспертизы, методологии и контроля закупок ЦБ.
Также, помимо Руслана Вестеровского, новичками в составе совета директоров ЦБ РФ стали директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов и руководитель службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.
Продлены полномочия действующих членов совета директоров: первых зампредов ЦБ Сергея Швецова и Ксении Юдаевой, заместителей председателя ЦБ Дмитрия Скобелкина и Владимира Чистюхина, начальника главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежды Ивановой, а также советников главы ЦБ Сергея Игнатьева и Алексея Симановского.
Члены совета директоров Банка России назначаются сроком на пять лет.
Улан-удэнец вошёл в совет директоров Центробанка
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