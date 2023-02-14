Бурятия вошла в топ-10 в РФ по темпам роста промышленного производства

Республика стала лидером в ДФО



В Бурятии промышленное производство в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросло на 10,5 %. По темпам роста промышленного производства Бурятия заняла первое место в Дальневосточном федеральном округе и седьмое место в Российской Федерации, сообщили в Бурятстате.



- Все четыре сектора экономики, учитываемые при расчёте индекса промышленного производства показали позитивную динамику. Рост в энергетическом секторе, тепло и газоснабжении составил 24,1 %, обрабатывающих производствах – 10,1 %, добыче полезных ископаемых – 5,6 %, в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – 3,3 %, - уточнили в территориальном органе статистики.



В промышленном производстве в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем

2022 года отмечался рост на 23,7 %, по сравнению с декабрем 2021 года – на 25,5 %.



Отрасли, продемонстрировавшие в 2022 году увеличение производства (по сравнению с 2021 годом):



• добыча угля;

• добыча прочих полезных ископаемых + 38,5 %;

• производство пищевых продуктов + 1,5 %;

• производство напитков + 18,8 %;

• производство одежды + 6,9 %;

• обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки + 3,1 %;

• производство бумаги и бумажных изделий;

• производство резиновых и пластмассовых изделий + 61 %;

• производство прочей неметаллической минеральной продукции + 1,9 %;

• производство металлургическое;

• производство компьютеров, электронных и оптических изделий;

• производство электрического оборудования + 4,9 %;

• производство прочих транспортных средств и оборудования + 18,5 %;

• обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха + 24,1 %;

• сбор и обработка сточных вод + 14,5 %;

• сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья + 1,5 %.



