В столице Бурятии подорожали все съёмные квартиры

За месяц в Улан-Удэ больше всего наценились «однушки»







В Улан-Удэ за аренду «однушки» придётся выложить примерно 18 631 рубль. С начала года такие квартиры наценились на 1,4%. За двухкомнатные в бурятской столице просят 22 572 рубля (+1,1%), а за трёхкомнатные – 27 293 (+0,2%).



Согласно данным портала, в соседнем Иркутске за аренду берут 22 039, 28 100 и 35 104, в Чите – 22 448, 27 379 и 33 007 рублей соответственно. Самые высокие ценники – в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Якутске и Подмосковье. А выгоднее всего снимать квартиры в Кирове, Пензе, Нижнем Тагиле, Саранске и Волжском.



- Поскольку рынок продажи сейчас практически «стоит», люди переключились на аренду. В течение года мы прогнозируем продолжающийся рост интереса к съёмному жилью, – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. – В последние годы аренда не росла в цене так сильно, как продажа новостроек и «вторички», да и ипотечный взнос стал сильно проигрывать ежемесячному платежу по аренде, особенно – с отменой «околонулевой» ипотеки от застройщика, которая процветала в прошлом году. Поэтому настала очередь арендных ставок расти в цене.





Федеральный портал «Мир квартир» выяснил, как в январе 2023-го изменились цены на съёмное жильё в 70 крупнейших городах страны. Однокомнатные квартиры – как самые востребованные и доступные – немного подорожали (в среднем по России – на 0,6%, до 17 594 рубля в месяц), а вот трёхкомнатные, напротив, стали дешевле (на 0,3%, 29 413 рублей). Ставки на двухкомнатные остались на прежнем уровне (22 897 рублей).