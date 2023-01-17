Льгота будет действовать в течение двух лет
Минэкономики Бурятии разработало законопроект, согласно которому граждане, принимающие участие в специальной военной операции, и члены их семей, будут освобождены от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение в Народный Хурал глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Льгота будет действовать в течение двух лет, начиная с 1 января 2022 года. Она распространяется на автомобили, мотоциклы, мотороллеры. Если таких средств несколько – налогоплательщик сам выбирает, за какое средство он не будет платить налог. При этом если человек не подал уведомление в налоговую, на какое средство хочет распространить льготу, она будет предоставлена на автомобиль, размер налога по которому самый большой, - пояснила зампред правительства Бурятии – министр экономики Екатерина Кочетова.
С 25 января законопроект будет рассматриваться депутатами на заседаниях комитетов, а затем он будет вынесен на февральскую сессию Народного Хурала.
В Бурятии участники СВО смогут получить льготу по транспортному налогу
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