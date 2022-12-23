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В Улан-Удэ заметно подорожали квартиры на вторичке

В Улан-Удэ заметно подорожали квартиры на вторичке
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
С начала года цены на них взлетели на 20,6%

Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали стоимость жилья на вторичном рынке в 70 российских городах, где проживает более 300 тысяч человек. В среднем по России квадратный метр за год подорожал на 16,2%, а квартиры – на 11,6%, до 5 миллионов 109 тысяч рублей.

В Улан-Удэ «квадрат» жилья на вторичке оценивается примерно в 95 536 рублей. За год он стал дороже на 18,6% (в IV квартале 2022-го – на 1,7%). Саму  квартиру в столице Бурятии сегодня можно приобрести примерно за 4 миллиона 942 тысячи 166 рублей (+20,6% за год и +3,6% с октября по декабрь).

Чита расположилась на 16-й строчке из 70-ти. Там за квадратный метр в старых домах просят по 108 899 рублей, за жильё в среднем – 6 миллионов 30 тысяч (+13,6% за год), в Иркутске – 108 893 и 5 миллионов 877 тысяч соответственно (прирост за год – на 12,5%).

По данным портала, с начала года во всех городах наблюдается положительный прирост «квадрата», кроме Краснодара, где падение составило 1%. Рекорды при этом побили Архангельск (+39,7%), Киров (38,2%), Махачкала (34,3%), Кемерово (29,9%), Ставрополь (29,4%), Барнаул (28,4%), Челябинск (27,6%), Владикавказ (27,4%), Саратов (27%) и Смоленск (26,6%).

Меньше всего выросла цена метра в Москве (3,2%), Хабаровске (4,5%), Сочи (4,7%), Севастополе (6,3%), Белгороде (6,4%), Туле (8,4%), Курске (8,4%), Владивостоке (8,7%), Подмосковье (9,3%) и Санкт-Петербурге (9,6%).

В лидеры роста по общей стоимости квартир выбились Архангельск (35,5%), Махачкала (32%), Курган (27,5%), Барнаул (26,8%), Смоленск (26,8%), Киров (25,4%), Челябинск (24,9%), Рязань (23%), Кемерово (22,6%) и Ленинградская область (21,2%).

Меньше всего подорожало вторичное жильё в Севастополе (+1%), Санкт-Петербурге (2,4%), Симферополе (3,3%), Хабаровске (3,4%), Грозном (3,7%), Белгороде (4,8%), Туле (5,3%), Курске (5,8%), Московской области (6,5%) и Казани (7,3%).

жилье цены

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