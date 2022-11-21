В Бурятии реконструкция Баргузинского тракта оказалась под угрозой срыва

На участке запретили сплошную рубку леса
Природоохранная прокуратура Бурятии наложила запрет на сплошную рубку леса в полосе отвода автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян с 291 до 312 км, необходимую для продолжения реконструкции Баргузинского тракта.
В настоящее время подрядчик ведёт работы только на первых 3,5 км трассы из 20,5, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
К дорожным работам в Баргузинском районе приступили в этом году. Это единственный незаасфальтированный участок перед селом Баргузин. Его протяжённость чуть больше 20 км.
- Несмотря на то, что к работам на участке подрядчик приступил, продолжать их у него нет возможности. Природоохранная прокуратура вынесла предостережение республиканскому агентству лесного хозяйства о недопущении согласования проекта на сплошную рубку леса в полосе отвода дороги. Участок находится в Центральной экологической зоне Байкала. Для того чтобы продолжить реконструкцию, необходимо внести изменения в законодательство РФ, в части разрешения на проведение сплошных рубок, необходимых для строительства и реконструкции автомобильных дорог. В настоящее время мы прорабатываем этот вопрос, - отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
Стоит отметить, что подобные поправки в федеральный закон об охране озера Байкал уже вносились. Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения БАМ и Транссиба. Соответствующий законопроект до его принятия прошёл горячее обсуждение. Вскоре глава Бурятии Алексей Цыденов, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров и председатель Общественной палаты республики Татьяна Думнова подписали меморандум, где, в частности, говорилось об установке видеонаблюдения на реконструируемых участках, где предусмотрена вырубка леса. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2024 года, то есть на всем этапе проведения модернизации БАМа и Транссиба.
В рамках реконструкции на участке дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян планируется произвести уширение проезжей части, уложить асфальт, спрямить крутые радиусы поворотов. Вблизи села Журавлиха установят освещение и обустроят остановочные пункты. Также в план входит реконструкция двух мостов – через реку Журавлиха и ручей Винный.
Протяжённость ремонтируемой дороги составляет 726 км. Она является основной региональной артерией, связывающей пять районов республики с Улан-Удэ.
Ремонт трассы стартовал в 2000 году. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 276 км этой дороги. Построен мост через реку Баргузин, протяжённостью 411 метров.
В Бурятии реконструкция Баргузинского тракта оказалась под угрозой срыва
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