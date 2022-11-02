Мастер-планы городов Дальнего Востока затронут 4 млн жителей

План по развитию Улан-Удэ уже утверждён



Реализация проектов по созданию мастер-планов охватывает более четырёх миллионов жителей Дальнего Востока, проживающих в городах. Об этом заявила Галина Пивовар, руководитель практики департамента проектной работы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

По результатам Всероссийской переписи 2021 года в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) проживают около 8 млн человек. В Бурятии - 979 тысяч. В регионах ДФО 69 городов.

В рамках онлайн-конференции «Мастер-планы городов Дальнего Востока: новые возможности для качественной и комфортной жизни людей» Пивовар сообщила, что проект создания и реализации планов развития охватывает 25 городов. Он курируется на самом высоком федеральном уровне, а именно полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и помощником президента Максимом Орешкиным.

Работа по разработке мастер-планов начата в 2021 году по итогам Восточного экономического форума. Через год, в сентябре 2022 года во Владивостоке подписаны трёхсторонние соглашения о сотрудничестве по реализации мероприятий в рамках мастер-планов Магадана, Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ с КРДВ и ВЭБ. РФ. Проекты этих трёх городов стартовали первыми.

- Дальневосточный федеральный округ - огромная по площади территория, где расположено не так много крупных населённых пунктов, поэтому мы работаем с основными из них, - сказала Галина Пивовар. - Цели работы, обозначенные для всех команд проекта: улучшение условий проживания людей, повышение доступности социальных услуг, создание возможностей для самореализации и приоритизация направлений отраслей экономики, где будут создаваться новые рабочие места. В качестве основы мы, безусловно, берем экономические возможности территории, а в качестве основной целевой функции - комплексное повышение качества жизни граждан.

Мастер-план позиционируется как инструмент для принятия грамотных управленческих решений с точки зрения развития дальневосточных городов. Пивовар подчеркнула, что инструмент сам по себе никогда не превращается в благо, им нужно грамотно пользоваться. По её словам, роль КРДВ в проекте заключается в координации работа между городами, институтами развития и федеральными органами исполнительной власти. Функция корпорации - облегчить пути коммуникации.