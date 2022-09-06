Бурятия подписала ряд соглашений на полях Восточного экономического форума

Сегодня стартовала деловая программа делегации республики на ВЭФ-2022
5 сентября во Владивостоке стартовал VII Восточный экономический форум. В нём принимают участие более 1000 представителей из десятков стран мира. Тема ВЭФ-2022: «На пути к многополярному миру».
Сегодня, 6 сентября, правительство Бурятии в лице главы республики Алексея Цыденова на полях ВЭФ подписало ряд соглашений: с Газпромбанком, по транспортно-логистическому терминалу в Кяхте, по созданию агрокластера мясного направления и по мастер-плану.
Газпромбанк и правительство республики заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали исполнительный вице-президент по работе с государственными органами и подведомственными организациями банка Андрей Савченко и глава Бурятии. Соглашение предусматривает участие банка в социальных, инвестиционных проектах в регионе, совершенствование системы закупочных процедур с привлечением компетенций ЭТП ГПБ и расширение практики применения банковского сопровождения в области осуществления госконтрактов.
- У нас несколько направлений сотрудничества с Газпромбанком. Одно из направлений – это банковское сопровождение контрактов, которые заключаются по ФЗ-44, это госзаказ. Зачастую подрядчикам, строительным организациям банковское сопровождение удобнее для производства работ. Ну, а нам главное, чтобы строилось быстро, качественно и по обоснованной цене. Второе – это электронная площадка торгов Газпромбанка – одна из самых развитых наряду с площадкой Сбера. Мы на этих площадках производим торги. У Газпром сохраняются возможности международных платежей, поэтому для наших экспортёров и импортёров работа с Газпромбанком является перспективной. Банк сейчас прорабатывает вопрос расчёта с Монголией в валюте «рубль-тугрик», что тоже важно для наших производителей. У нас в республике хорошо работают и другие банки. Но увеличение представительства банков, увеличение предложений финансовых услуг – в любом случае плюс для нашего бизнеса, – отметил Алексей Цыденов.
Также Газпромбанк готов помочь республиканскому правительству выпустить облигационный заём.
- Мы рады направить наши лучшие технологические решения, опыт и экспертизу на развитие экономики и пилотирование различных инфраструктурных проектов на территории Бурятии. Уверен, что проводимая совместно с Правительством региона работа по реализации социально значимых инициатив станет твёрдым фундаментом для долгого стратегического партнёрства на благо жителей республики, – подчеркнул Андрей Савченко.
Кроме этого, сегодня корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Бурятии и ООО «Транспортно-логистический терминал «Кяхта» подписали трёхстороннее соглашение о создании транспортно-логистического терминала в городе Кяхта.
- Бурятия является ключевым регионом для экспорта продукции в Монголию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И строительство терминала в Кяхте будет способствовать только увеличению товарооборота между Россией и странами АТР, - отметил глава республики
Терминалом будет осуществляться деятельность по складированию и хранению грузов, а также вспомогательная транспортная деятельность. Капитальные вложения в реализацию проекта составят 364 млн рублей. Будет создано 100 новых рабочих мест. Сроки реализации проекта: 2022-2024 годы.
Для реализации проекта инвестором планируется расширение границ ТОР «Бурятия» и получения статуса резидента ТОР.
Как сообщалось ранее, многостороннее соглашение о сотрудничестве при создании агрокластера на территории Бурятии подписали КРДВ, правительство республики, компания «Мясооптторг» и национальный союз производителей говядины. В регионе в 2024 году построят сельскохозяйственный комплекс полного цикла. Цель проекта – за счёт создания современной инфраструктуры разведения и торговли крупного рогатого скота обеспечить в регионе рост числа фермерских предприятий.
- Агрокластер будет представлять собой вертикально-интегрированную систему в сельскохозяйственной отрасли – от выращивания кормовых культур, производства мяса и его переработки до реализации готовой продукции. Старт строительных работ намечаем на 2023 год, - рассказал бенефициар проекта, генеральный директор ООО «Мясооптторг» Евгений Шестюк.
Капитальные вложения составят 4 млрд рублей. На предприятии будет создано до 350 новых рабочих мест.
В присутствии полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева прошло торжественное подписание соглашения о сотрудничестве в целях реализации мероприятий, предусмотренных мастер-планом города Улан-Удэ на принципах государственно-частного партнёрства до 2025 года. Соответствующее соглашение заключено между корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и Республикой Бурятией.
Как отметил Юрий Трутнев, работа по разработке мастер-планов городов Дальнего Востока ведётся по поручению президента РФ Владимира Путина, данного по итогам ВЭФ-2021 года. Такие мастер-планы уже разрабатываются для 13 городов и четырёх городских агломераций. Помимо Бурятии, такие соглашения подписаны сегодня с Камчатским краем и Магаданской областью.
- Важнейшими задачами мастер-планов являются: создание комфортных условий для жизни людей на Дальнем Востоке, раскрытие уникальных природных преимуществ, уменьшение разрыва между качеством жизни центральных регионов и Дальнего Востока. Самыми эффективными на сегодняшний день являются мастер-планы Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ, Магадана, – подчеркнул Юрий Трутнев.
Подписи под документами поставили заместитель генерального директора по экономическому развитию АО «КРДВ» Дарья Кирьянова, заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов и глава Бурятии Алексей Цыденов.
По словам Дарьи Кирьяновой сейчас началась работа над мастер-планами, целью которой – определение перспективных экономических направлений для развития городов и качественное улучшение условий жизни дальневосточников.
- Перед нами стоит большая задача сделать города на Дальнем Востоке комфортными для проживания, - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов.
Улан-Удэ – самая западная столица регионов Дальнего Востока и третий по численности населения дальневосточный город. На территории агломерации располагается Иволгинский дацан – центр буддизма России. Улан-Удэ является единственным крупным городом, располагающимся на Байкальской природной территории - зоне охраны озера Байкал. Миссией реализации мастер-плана станет сохранение культуры народов, природного благополучия Бурятии и озера Байкал для будущих поколений.
- Перед нами при разработке мастер-планов лежит особая ответственность не только вписать всестороннее развитие городской агломерации Улан-Удэ, но и максимально учесть в каждом пункте экологический аспект, разработать наши проекты с учётом защиты озера Байкал, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Среди первоочередных проектов по развитию Улан-Удэ заявлены мероприятия по модернизации электросетевого хозяйства и переводу ИЖС на электрическое отопление, комплексное развитие территории центра города и строительство новых жилых кварталов, создание точек туристического притяжения и другие проекты.
Бурятия подписала ряд соглашений на полях Восточного экономического форума
Власть, Фото:
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