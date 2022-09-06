Капитальные вложения составят 4 млрд рублей
В Бурятии в 2024 году построят сельскохозяйственный комплекс полного цикла. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Бурятии, компания «Мясооптторг» и Национальный союз производителей говядины подписали соглашение о сотрудничестве при создании агрокластера в республике.
Цель проекта – за счёт создания современной инфраструктуры разведения и торговли крупного рогатого скота обеспечить в регионе рост числа фермерских предприятий, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Агрокластер будет представлять собой вертикально-интегрированную систему в сельскохозяйственной отрасли – от выращивания кормовых культур, производства мяса и его переработки до реализации готовой продукции. Старт строительных работ намечаем на 2023 год, - рассказал бенефициар проекта, генеральный директор ООО «Мясооптторг» Евгений Шестюк.
Капитальные вложения составят 4 млрд рублей, на предприятии будет создано до 350 новых рабочих мест.
В Бурятии создадут агрокластер мясного направления
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 06.09.2022
Капитальные вложения составят 4 млрд рублей
Экономика, 06.09.2022
Наиболее значимое снижение цены зафиксировано на кирпич производства Заиграевского завода
Экономика, 02.09.2022
Бурятия оказалась лидером в стране по доле подрабатывающих подростков
Экономика, 01.09.2022
Износ на одной из них доходит до 90%
Экономика, 31.08.2022
Взлётно-посадочная полоса здесь не действует уже более 20 лет
В Наушках за неделю переоформлено 80 фитосанитарных сертификатов
Лидерами по-прежнему являются Москва и Петербург
Эксперты рассказали, как бизнес может сэкономить на трудоустройстве молодёжи
Экономика, 26.08.2022
Правительство страны примет меры по улучшению ситуации с грузоперевозками
Экономика, 25.08.2022
Средняя зарплата в республике, по данным органа статистики, перешагнула за важный рубеж
Предприятие по переработке древесины может появиться в Усть-Куте
За неделю в Кяхте досмотрено более 300 тонн животноводческой продукции, экспортируемой в Монголию
Резкий рост цен на стройматериалы в России начался в конце 2020 года в связи с удорожанием металла, а позже на фоне санкционного давления коснулся и других ресурсов
Экономика, 23.08.2022
В том числе средства пойдут на создание пляжных зон
Экономика, 23.08.2022
Распоряжение подписал глава Бурятии