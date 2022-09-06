В Бурятии создадут агрокластер мясного направления

Капитальные вложения составят 4 млрд рублей



В Бурятии в 2024 году построят сельскохозяйственный комплекс полного цикла. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Бурятии, компания «Мясооптторг» и Национальный союз производителей говядины подписали соглашение о сотрудничестве при создании агрокластера в республике.



Цель проекта – за счёт создания современной инфраструктуры разведения и торговли крупного рогатого скота обеспечить в регионе рост числа фермерских предприятий, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- Агрокластер будет представлять собой вертикально-интегрированную систему в сельскохозяйственной отрасли – от выращивания кормовых культур, производства мяса и его переработки до реализации готовой продукции. Старт строительных работ намечаем на 2023 год, - рассказал бенефициар проекта, генеральный директор ООО «Мясооптторг» Евгений Шестюк.



Капитальные вложения составят 4 млрд рублей, на предприятии будет создано до 350 новых рабочих мест.

