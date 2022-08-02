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В Улан-Удэ дорогу на проспекте Победы отремонтируют за 16 млн

В Улан-Удэ дорогу на проспекте Победы отремонтируют за 16 млн
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
Дорожники приступили к ремонту

В Улан-Удэ начался ремонт дороги на проспекте Победы.

Подрядная организация «Дорстройинвест» обновит участок протяжённостью 860 метров от перекрёстка с улицей Куйбышева до ТЦ «Сибирь». Ремонтные работы обойдутся в 16,3 млн рублей, сообщили в администрации Улан-Удэ.

Сейчас дорожники демонтируют бортовые камни. После будет отфрезеровано дорожное полотно, дорогу покроют свежим асфальтом в два слоя.

Отметим, тротуары ремонтировать не будут.


Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, полного перекрытия движения из-за ремонта нет – дорожники временно перекрывают по одной полосе.

Срок завершения ремонта – 1 октября 2022 года.

Эта дорога обеспечивает подъезд к детским садам, гимназии №3, Бурятскому хореографическому колледжу, республиканскому госпиталю для ветеранов войн, Кяхтинскому краеведческому музею и т.д.

Проспект Победы был построен в 1966 году к 300-летию основания Улан-Удэ. Проект застройки разрабатывал архитектор института Ленгипрогор Леонид Путерман. Здесь расположено здание, где в годы Великой Отечественной войны размещался лечебный корпус эвакогоспиталя. В 1967 году на проспекте был установлен танк Т-34-85 в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Будет отремонтирована и улица Балтахинова – участок от улицы Куйбышева до остановки «Советская».
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