Бурятмяспром закупит 1200 тонн мяса в Монголии

Директор флагмана бурятской мясопереработки Аламжи Сыренов рассказал об основных источниках сырья для легендарной бурятской тушёнки и другой мясной продукции комбината.
- Мы заключили контракт, договорились с Россельхозом о поставке мяса из Монголии. В ходе переговоров нам удалось убедить, что нам это мясо необходимо для переработки. Заключили контракт на 1200 тонн. Недавно первые 20 тонн к нам поступили. И, я думаю, в ближайшее время мы доведём поставки до 300 тонн. А после будем заключать уже новые контракты на осенне-зимний период, - заявил он.
Сыренов отметил, что монгольское мясо отличается хорошими вкусовыми качествами и высоким содержанием аминокислот, поскольку выращивается методом пастбищного скотоводства, а не более распространённого в России стойлового.
Но основной объём сырья, в два раза больше, чем планируется поставлять из Монголии, комбинат все же получает у местного населения. Об увеличении в четыре раза закупа бурятского мяса и какими методами оно было достигнуто, рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов в статье «Сельское хозяйство – это про землю наших предков».
- Несколько лет назад «Бурятмяспром» перерабатывал всего 500 тонн в год местного мяса. В 2017 году почти 90 процентов переработанного им мяса было привозным. Начали разбираться, почему наше, бурятское, не берут? Оказалось, убойных пунктов и ветеринарных свидетельств не хватает. Мясо от производителей не доходит до конвейера комбината. В итоге договорились, разместили ветпункт прямо на «Бурятмяспроме», где ветеринар на месте проверяет мясо. Также представители комбината начали ездить по районам, собирать мясо, принимать его в полутушах. Результат – в 2021 году «Бурятмяспром» закупил уже более 2 тысяч тонн местного сырья, и свыше 30 процентов продукции предприятия делается из местного мяса. Теперь назрел другой вопрос – как вырастить столько мяса, чтобы закрыть все потребности «Бурятмяспрома», - пояснил глава региона.
Аламжи Сыренов называет это решение удачным, поскольку жителям Бурятии намного удобнее сдавать мясо напрямую крупному производителю.
- У нас есть аттестованные ветеринары, грузчики. И население, увидев свою выгоду: что всё происходит оперативно, расчёты сразу на местах – начало активно сотрудничать с нами. Привозить то, что вырастили, к нам на комбинат. Конечно, местное сырье отличается по своим вкусовым качествам. И эта продукция пользовалась спросом. Но, к сожалению, наши сельхозпроизводители не могут нас обеспечить на 100%, - отметил директор БМП.