Глава Бурятии: Сельское хозяйство – это про землю наших предков

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Алексей Цыденов в публикации о сельском хозяйстве раскрыл основные проблемы отрасли и рассказал, на что правительство Бурятии делает акценты в развитии жизни на селе



Опора для села



«Красной строкой» через всю статью «Сельское хозяйство – это про землю наших предков» Алексей Цыденов доносил мысль о том, что все усилия, которые прикладывает правительство Бурятии по восстановлению и поддержке сельского хозяйства, направлены, в первую очередь, на благополучие сёл и людей, в них проживающих.



- Объясню принцип, который, возможно, многих удивит. На сельском хозяйстве государство не зарабатывает. В Бурятии его развитие в первую очередь рассматривается по двум направлениям – это увеличение занятости на селе, которая повышает доходы семей и продовольственная безопасность республики, - пишет глава Бурятии.



С точки зрения обывателей и простого населения – это отличный способ освоится на родной земле, повысить доход своей семьи, не уезжая в дальние регионы на вахты или подработки.



- Мы живём в реальном мире и понимаем, что отток населения из села в город был всегда – и в советское время, и сейчас, также будет и в будущем. Но это не значит, что государство должно бросить село и людей. Помогало и будет помогать. Более того, уже есть хорошие примеры обратного движения, когда молодёжь из города возвращается в село и начинает своё дело... Десятки тысяч семей в Бурятии трудятся на своих личных хозяйствах не покладая рук, обеспечивают себя, родственников и что-то даже продают. Значит это такой же почётный и уважаемый труд на благо общества, как и любой другой. Люди, работающие на личных подсобных хозяйствах, «привязаны» к земле, к истокам, и ведут привычный сельский уклад, который испокон веков был в Бурятии. Сохранить его и поддержать – наша задача, - высказывает свою позицию руководитель региона.



Он признает и то, что только инфраструктурного сдвига в сёлах недостаточно, ведь людям важно иметь стабильный доход. Поэтому правительство акцентирует внимание не только на поддержке (которой, по словам Цыденова, было оказано на 840 миллионов), но и на обучении начинающих фермеров.



- Фермерские хозяйства по различным программам могут получать от 3 до 10 млн рублей на своё развитие. Отбор происходит на конкурсных условиях. Когда начал разбираться с методикой получения субсидий КФХ, столкнулся с тем, что зачастую у начинающих фермеров желание работать было, а знаний не хватало. Чтобы не отбить желание работать у молодых фермеров, но обучить их, при Минсельхозе Бурятии создан «Информационно-методологический центр». Теперь там предварительно отрабатываются бизнес-планы, учат фермеров методикам и технологиям сельского хозяйства. В результате стало гораздо меньше проблем у фермеров, получающих субсидии. Они понимают, зачем берут, на что потратят, и какой результат получат в итоге. Таким образом, в регионе повышается общий уровень профессионализма сельского хозяйства в Бурятии, и как следствие эффективности труда, - поделился результатами глава республики.



Держать цены и увеличивать мощности



Более крупные фермерские хозяйства и кооперативы глава региона выделил в отдельную часть статьи, потому что цель их существования и поддержки уже немного иная. Это обеспечение продовольственной безопасности Бурятии. Сейчас, в новых реалиях – это необходимая мера.



- Например, благодаря «Восточно-Сибирскому» и «Николаевскому» свинокомплексам в Бурятии нет дефицита свинины. К тому же их двое на рынке, они конкурируют между собой, в том числе и по цене за килограмм свинины. Идеальная для нас ситуация… Известный проект по гусиноозёрским теплицам – тоже вопрос продуктового обеспечения. Да, по независящим от региона причинам, сдвинулись сроки реализации проекта, и даже сменился инвестор. Но в любом случае проект с теплицами правительство запустит. Он очень важен для продовольственной безопасности республики, плюс у него хороший экспортный потенциал в Монголии. И новому инвестору ещё «на берегу» поставлена задача: сначала насыщение Бурятии овощами по ценам ниже завозной продукции, и уже потом выход на рынки соседних регионов и стран, - пишет Алексей Цыденов.



Рассказал глава Бурятии и о флагманах в сельском хозяйстве. Например, о «Бурятмясопроме»:

- В 2017 году почти 90 процентов переработанного им мяса было привозным. Начали разбираться, почему наше бурятское не берут? Оказалось, убойных пунктов и ветеринарных свидетельств не хватает. Мясо от производителей не доходит до конвейера комбината. В итоге договорились, разместили ветпункт прямо в «Бурятмяспроме», где ветеринар на месте проверяет мясо. Также представители комбината начали ездить по районам, собирать мясо, принимать его в полутушах. Результат – в 2021 году «Бурятмяспром» закупил уже более 2 тонн местного сырья, и свыше 30 процентов продукции предприятия делается из местного мяса. Теперь назрел другой вопрос: как вырастить столько мяса, чтобы закрыть все потребности «Бурятмяспрома», - рассказал в своей статье Алексей Цыденов.



У многих оставались вопросы по положению «Молока Бурятии». Алексей Цыденов отметил, что у производства всё ещё остаются проблемы.



- Выкупили у лизинговой компании в собственность республики оборудование «Тетра Пак» за 250 миллионов рублей и предоставили назад «Молоку Бурятии» на условиях льготной аренды, проводили другие мероприятия. С операционным управлением туда зашла наша успешная «Улан-Удэнская птицефабрика». К сожалению, продолжают вылезать старые долги прежних собственников, идут суды. Но «Молоко Бурятии» руководство региона не бросит и будет всячески поддерживать, - говорит глава.



Закончил глава Бурятии следующим образом: «Сельское хозяйство Бурятии – это не столько про тысячи гектаров и тонны урожая, сколько про наших людей, живущих на селе. Каждое решение правительства по сельскому хозяйству предполагает ответ на вопрос – жители сельских районов Бурятии получат пользу от того или иного решения? Им будет проще жить на своей земле, где сотнями лет жили их предки?»

