В Бурятии рост цен на хлеб обещают сдерживать до конца года





Как сообщал «Байкал-Daily», 12 марта глава Бурятии Алексей Цыденов



Минсельхоз Бурятии авансировал затраты на производство хлеба сроком на три месяца (март, апрель, май) до июня по ставке 4 рубля 60 копеек на 1 кг хлеба. Субсидированию подлежали хлеб недлительного хранения из муки пшеничной, ржано-пшеничной, ржаной со сроком годности не менее пяти суток. И как итог-фиксирование цены на хлеб на уровне 1 марта, так как получатели субсидии обязались не поднимать цены на свой товар на период субсидирования.

За господдержкой за эти три месяца обратились 92 производителя хлеба, общая сумма субсидирования составила 33 млн рублей.





Кстати, федеральная субсидия расширена и распространяется не только на хлеб, но и на хлебобулочные изделия.Как сообщал «Байкал-Daily», 12 марта глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение о стабилизации цен на хлеб на уровне 1 марта . Соответствующее постановление правительства вышло 15-го числа.Минсельхоз Бурятии авансировал затраты на производство хлеба сроком на три месяца (март, апрель, май) до июня по ставке 4 рубля 60 копеек на 1 кг хлеба. Субсидированию подлежали хлеб недлительного хранения из муки пшеничной, ржано-пшеничной, ржаной со сроком годности не менее пяти суток. И как итог-фиксирование цены на хлеб на уровне 1 марта, так как получатели субсидии обязались не поднимать цены на свой товар на период субсидирования.

С марта в Бурятии за господдержкой обратились 92 производителя хлеба. Выделенные из республиканского бюджета субсидии позволили не повышать цены на хлеб на фоне известных событий. Субсидии касались только трёхмесячного периода – марта, апрель, май.Однако в июне в Бурятии пообещали всё же сдерживать рост цен на хлеб и до конца 2022 года. Об этом «Байкал-Daily» сообщили сегодня в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.- С 1 июня заработают аналогичные меры поддержки хлебопекарных предприятий с финансированием из федерального бюджета. Хлебопёкам Бурятии будет предоставляться ежемесячная субсидия из расчёта 2,5 рублей за килограмм, получатели субсидий также берут на себя обязательства сохранения цены на хлеб и хлебобулочные изделия в течение месяца, в котором получают поддержку. Но если республиканская программа предусматривала фиксацию цены на три месяца вперед на уровне 1 марта, то федеральная должна зафиксировать цену на уровне предыдущего месяца – в июне цены будут на уровне мая, в июле – такие же цены как в июне, и так далее, - пояснил глава минсельхозпрода республики Галсан Дареев. - До конца года на эти цели предусмотрено 18,45 млн рублей.