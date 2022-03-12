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В Бурятии пообещали не повышать цены на хлеб

В Бурятии пообещали не повышать цены на хлеб
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Об этом заявил Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл совещание с производителями хлеба. Бизнесмены со всей республики присутствовали очно и по видеосвязи. О результатах руководитель региона сообщил в своём Telegram-канале.

- Договорились, что производители НЕ повышают стоимость хлеба совсем. А мы компенсируем им рост себестоимости. Сейчас на федеральном уровне принято решение о выделении субсидий, и из республиканского бюджета мы выделяем средства на обеспечение стабильности цен на хлеб, - написал Алексей Цыденов.

По его словам, цены в магазинах увеличиваться не должны. За этой ситуацией будут следить, в том числе, стражи порядка.

- С учётом того, что у производителей цена меняться - не будет розничные магазины тоже не должны повышать цену. Для контроля за этим привлечём, в том числе, и правоохранительные органы, - завершил руководитель региона.

Алексей Цыденов дал поручение подготовить проект постановления по субсидированию к понедельнику. Средства на субсидирование будут предоставляться из федерального и республиканского бюджетов. «Если федеральный что-то не компенсирует, будем доплачивать из бюджета республики», - пояснил глава Бурятии.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев рассказал о мерах государственной поддержки, которые существуют для хлепопекарной отрасли в республике. В прошлом году инвестиции в отрасль составили 44 млн рублей, в том числе на обновление оборудование, энергоносители и приобретение сырья.

- В среднем цена на хлеб составляет около 60 рублей за 1 кг, вес булки меньше, и все хлебопекари давно уже не повышали цены. Для стабилизации цен действуют следующие меры государственной поддержки. Три основные из них: субсидия на возмещение части затрат на приобретение спецавтотранспорта (хлебных фургонов), субсидия на компенсацию предприятию части затрат на реализацию произведённого и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения; льготные краткосрочные кредиты на закуп муки, - перечислил зампред.

По его словам, субсидии востребованы. В прошлом году приобретено 4 хлебных фургона, господдержкой на поставки сырья воспользовалось 12 предприятий, по льготному кредитованию 80 млн кредитов выдано, процентная ставка в первом полугодии составляла 1,5 % в ноябре повысилась до 3,5%. 

- В этом году мы можем применить возмещение части затрат на приобретение основного оборудования и техники – это 50% (это трактора, комбайны и оборудование для пищевой промышленности). По льготному кредиту на закуп сырья муки мы проработаем с банками в первую очередь. Мы сможем компенсировать процентную ставку. Прямо сегодня начнём отрабатывать этот вопрос, - заверил Дареев.

 Глава Бурятии дал поручение главам районов взять под свою ответственность сдерживание цен на хлеб и сохранение рабочих мест на хлебопекарных предприятиях.

- Это ваша ответственность организовать работу так, чтобы цена на хлеб не повышалась. Я подчёркиваю - это ваша ответственность, чтобы никаких сбоев в работе не было. Вы помогаете организовать весь процесс взаимодействия с минсельхозом и смотрите, чтобы цена была стабильной. Хлеб должен быть всем доступен, как и было раньше, цена должна быть неизменная. Второе – это занятость, поэтому необходимо сохранить мелкие предприятия в районах, чтобы люди работали, это их заработок, их жизнь, - отметил Алексей Цыденов.

В Бурятии насчитывается около 150 предприятий хлебопекарной промышленности, численность работников 1700 человек. За 2021 год общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий составил 30 тысяч тонн, что на 6% выше уровня предыдущего года.

Употребление хлебных изделий в прошлом году составило 114 кг на душу населения при рациональной норме потребления 105 кг. Мука в республику поступает из Алтайского, Красноярского краев и Новосибирской области, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. 
глава Бурятии

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