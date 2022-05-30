В Бурятии увеличат прожиточный минимум

Власти подсчитали, что можно прожить на сумму чуть более 15 тысяч рублей



С 1 июня в России пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 10%. Также в стране вырастет прожиточный минимум и увеличится МРОТ, анонсировал президент Путин 25 мая на заседании Госсовета.



До 1 июня правительство Бурятии утвердит постановление об увеличении на 10% прожиточного минимума. Он будет установлен в сумме 15 172 рубля на душу населения. Сейчас прожиточный минимум составляет 13 793 рубля.



Для детей сумма прожиточного минимума составит 15 495 рублей. Сейчас эта цифра на 1500 рублей меньше.



Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 16 537 рублей. До 1 июня действует показатель в 15 034 рубля.



Для пенсионеров прожиточный минимум вырастет с 11 862 рублей до 13 048 рублей.



Ежемесячные пособия и выплаты семьям с детьми также увеличатся. Они должны составить:



- Пособие женщинам, вставшим на учёт в медорганизации на ранних сроках беременности – 8 268 рублей (50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения);



- Пособие одиноким родителям на детей в возрасте от 8 до 17 лет – 7 747,50 рублей (50% от прожиточного минимума для детей).



В связи с увеличением прожиточного минимума с июня подрастут и новые ежемесячные денежные выплаты на детей от 8 до 17 лет – это так называемые «майские» выплаты.



Новая мера вступила в силу 31 марта этого года. Она подразумевает ежемесячную денежную выплату семьям с детьми, получающих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Меру выплачивают от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребёнка от 8 до 17 лет.



- На днях мы должны подписать соглашение с уполномоченным по правам ребёнка Натальей Ганькиной. Поступает определённое количество обращений от тех, кто не согласен с размером выплат или кому отказали в этом. Наша задача – максимальное количество таких обращений посмотреть. Справки и данные заявителям предоставлять не надо. Пенсионный фонд данные получает самостоятельно, - рассказал управляющий ОПФР по Бурятии Климентий Шомоев.





