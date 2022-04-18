В Бурятии подорожали частные дома

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Аналитики назвали основные причины роста цен на дома



Специалисты федерального портала «Мир квартир» провели ценовой анализ по 84 регионам страны и зафиксировали по итогам первого квартала повсеместное подорожание индивидуальных домов.



Согласно результатам исследования, цена за квадратный метр частного дома в Бурятии составляет 41 043 рубля (прирост 17,6 % за первой квартал). Дома в среднем подорожали на 12% - до 3,7 млн рублей.



В некоторых регионах рост цен достиг четверти от стоимости недвижимости. Квадратный метр домов больше всего подорожал в Челябинской области (+25,8%), Хакасии (+25,6%), Смоленской области (+24,3%), Удмуртии (+23,7%) и Тыве (+23,4%). Менее всего – в Еврейской АО (+0,5%), Ханты-Мансийском АО (+0,7%), Московской области (+0,9%), Камчатском крае (+1,1%) и Вологодской области (+1,4%).



Цена предложения за три первых месяца года наиболее резко поднялась в Тыве (+26%), Тамбовской (+25,9%), Воронежской (+25,6%), Ульяновской (+25,5%), Рязанской (+25,1%) и Курской областях (+24,5%). Незначительно, до 1%, выросла она в Еврейской АО (+0,2%), Ханты-Мансийском АО (+0,4%), Московской области (+0,4%), Приморском крае (+0,5%) и Москве (+0,7%).



- В основном дорожают регионы, где стоимость домовладений была невелика, и наоборот – столичные, курортные и дальневосточные регионы с традиционно дорогой недвижимостью показывают небольшой рост. Таким образом, баланс цен в разных частях страны выравнивается, – отмечает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.



Средняя площадь выставленных на продажу домов в стране увеличилась на 5 кв. м, до 113 кв. м. Это может говорить как о вымывании с рынка небольших по площади лотов, так и об увеличении элитного предложения (в некоторых регионах), поясняют специалисты. В целом же предложение коттеджей и дач сократилось на 17% по сравнению с периодом январь-март 2021 года.



- Среди основных причин роста цен на дома – продолжающееся удорожание строительных материалов и работ, что делает менее выгодным приобретение участка и возведение дома на нем. Многие покупатели склоняются к готовым вариантам. Нехватка предложения на первичном рынке тоже сказывается; да и на вторичном часть объектов неликвидна, часть некачественна, часть имеет неадекватную цену – все это сужает выбор. Кроме того, значительное подорожание квартир тоже сказалась на рынке домовладений, подталкивая цены вверх. Мы полагаем, что в этом году ползучий рост цен в регионах с недооцененной недвижимостью продолжится, а в «дорогих» может остановиться и даже обратиться вспять, – прогнозирует Павел Луценко.



При этом цена квадратного метра индивидуального жилья в Бурятии ниже средней по стране, которая составляет 48399 рублей за квадратный метр (при средней цене дома 5,72 млн рублей). В общем рейтинге по стоимости домов Бурятия занимает 48-е место.





