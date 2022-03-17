В Бурятии может подешеветь бензин









Бензин сейчас дешевеет на тех независимых АЗС, где он стоил значительно дороже, чем у крупных нефтяных компаний, сообщает РБК. По данным издания, эта тенденция наблюдается во многих регионах от Приморья до Центральной России. Это стало возможно благодаря снижению биржевых оптовых цен.



В соседней Иркутской области с 4 марта удалось в среднем снизить цены на бензин на 1,6 руб. — с 51,95 до 50,4 руб. за литр, говорит представитель местной сети АЗС.



Бензин дешевеет поскольку крупные нефтяные компании увеличили поставки топлива на биржу, нарастив его производство и сократив экспорт. Кроме того, белорусские производители бензина начали поставлять бензин и дизельное топливо на российский рынок, хотя ранее традиционно отправляли его на рынки Украины и Прибалтики, которые были для них более выгодными покупателями.



В регионах стоимость топлива снизится позже из-за торгов на бирже. Пока бензин дойдёт до регионов по новой стоимости может пройти до четырёх недель.



- Снижаться цены смогут только тогда, когда купленный на бирже товар доедет как минимум до региональных нефтебаз, а пока он в пути. Розничные цены на топливо отыгрывают оптовые через две—четыре недели после приобретения, — поясняет РБК со ссылкой на источник в одном из федеральных ведомств.





В Бурятии ожидается снижение стоимости на бензин и дизельное топливо. Такая тенденция уже отмечается в некоторых регионах России. О перспективе цен рассказал зампред правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.- Пока мы видим, что на бирже – на опте – идёт снижение цен. Основные на позиции – это дизтопливо и 92-й бензин. Пока в рознице мы этого не видим, должно вот-вот буквально отразиться. Я стараюсь раз в неделю проводить правительственную комиссию топливную, так мы её называем. Я думаю, как только мы увидим, что тенденция к снижению пошла, мы это сразу озвучим и, естественно, будем давать свои предложения, чтобы этот параметр имел позитив. И в крайнем случае не рос, это самое важное, - рассказал Евгений Луковников.Он вспомнил 2018 год, когда федеральной антимонопольной службе удалось удержать стоимость на дизтопливо и бензин марки АИ-92.