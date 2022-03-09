 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 марта

08 марта

Популярное

Стал известен размер нового пособия на детей от 8 до 16 лет

Стал известен размер нового пособия на детей от 8 до 16 лет
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Выплата назначается семьям с невысокими доходами

8 марта стало известно о новых выплатах на детей в возрасте 8-16 лет. Выплаты получат семьи с невысокими доходами.

Всего на выплаты малообеспеченным семьям с детьми из бюджета выделят более 400 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передаёт РИА Новости.

- В соответствии с поручением президента дополнительные расходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет составят 455 миллиардов рублей, — уточнил глава Минфина.

Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости, отметили в минтруде.

Пособие назначат на год. Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка – в среднем по стране это порядка 6150 рублей на ребёнка. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере, доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.

По расчётам «Известий», сумма пособий составит от 5115 рублей до почти 28 тысяч в зависимости от региона и степени нуждаемости семьи.

«Пособие назначается, если среднедушевой доход семьи — менее одного регионального прожиточного минимума на человека. Рассчитать его просто. Достаточно общий доход разделить на всех членов семьи. Например, ячейка общества состоит из трех человек — два родителя и ребёнок. Предположим, в Москве подушевой прожиточный минимум составляет 18 714 рублей, поэтому общий доход не должен превышать 56 142 рубля. Грубо говоря, мама зарабатывает чуть более 26 тыс. рублей, а папа — не более 30 тысяч», - подсчитали «Известия».

- Новое пособие позволит поддержать семьи, в которых растут более 5 миллионов детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а заявления принимаются с 1 мая. То есть, семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля. Таким образом, если семья получит выплату в мае, то пособия придут сразу за два месяца - за апрель и за май, - рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.

Как уточняется в Telegram-канале Минтруда, пособие будет зачисляться на банковские счета, привязанные к карте «МИР». 
пособие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Стал известен размер нового пособия на детей от 8 до 16 лет
Стал известен размер нового пособия на детей от 8 до 16 лет
Экономика, 09.03.2022
Выплата назначается семьям с невысокими доходами
Центробанк запретил снимать больше 10 тысяч долларов
Центробанк запретил снимать больше 10 тысяч долларов
Экономика, 09.03.2022
В стране введены ввёл временные изменения на операции с наличной валютой.
В Бурятии рассказали об отличиях мужчин и женщин на рынке труда
В Бурятии рассказали об отличиях мужчин и женщин на рынке труда
Экономика, 08.03.2022
Зарплата в ушедшем году чаще росла у мужчин
В Забайкалье создали штаб экономической стабильности
В Забайкалье создали штаб экономической стабильности
Экономика, 06.03.2022
Штаб разработает мероприятия для поддержки реального сектора экономики
В Бурятии объяснили, что будет с ценами
В Бурятии объяснили, что будет с ценами
Экономика, 05.03.2022
 Ситуацию прокомментировал Алексей Цыденов 
Авиакомпания S7 отменяет международные рейсы
Авиакомпания S7 отменяет международные рейсы
Экономика, 05.03.2022
Пассажиры S7 смогут вернуться домой на рейсах компаний-партнёров
В России торговые сети просят ограничить продажу товаров в одни руки
В России торговые сети просят ограничить продажу товаров в одни руки
Экономика, 05.03.2022
Конкретные товары и параметры сети будут определять сами
Samsung объявила о приостановке поставок продукции в Россию
Samsung объявила о приостановке поставок продукции в Россию
Экономика, 05.03.2022
Корпорация не будет отправлять в РФ в том числе чипы и различную бытовую технику
Из Улан-Удэ планируют открыть авиарейсы в Китай
Из Улан-Удэ планируют открыть авиарейсы в Китай
Экономика, 05.03.2022
В международном аэропорту Улан-Удэ ждут разрешения на перелеты
В Бурятии больше всех зарабатывают добытчики полезных ископаемых
В Бурятии больше всех зарабатывают добытчики полезных ископаемых
Экономика, 04.03.2022
Они получают в среднем 91,7 тысяч рублей в месяц 
На Бурятию распространят преференции свободного порта Владивосток
На Бурятию распространят преференции свободного порта Владивосток
Экономика, 03.03.2022
Муниципальные образования могут признать свободными зонами
Россиян просят сообщать в антимонопольную службу о завышении цен на продукты
Россиян просят сообщать в антимонопольную службу о завышении цен на продукты
Экономика, 03.03.2022
На сайте ведомства для этого опубликована специальная форма
В Бурятии создали оперштаб по работе в условиях санкций
В Бурятии создали оперштаб по работе в условиях санкций
Экономика, 03.03.2022
Оперштаб будет в том числе следить за ценами
В России введут мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса
В России введут мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса
Экономика, 03.03.2022
С 10 марта и до конца года не будут проверять ИП и малый бизнес
В Улан-Удэ законсервировали строительство долгожданного аквапарка
В Улан-Удэ законсервировали строительство долгожданного аквапарка
Экономика, 02.03.2022
Строительные работы на объекте прекратились более полугода назад

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^