Стал известен размер нового пособия на детей от 8 до 16 лет

Выплата назначается семьям с невысокими доходами
8 марта стало известно о новых выплатах на детей в возрасте 8-16 лет. Выплаты получат семьи с невысокими доходами.
Всего на выплаты малообеспеченным семьям с детьми из бюджета выделят более 400 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передаёт РИА Новости.
- В соответствии с поручением президента дополнительные расходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет составят 455 миллиардов рублей, — уточнил глава Минфина.
Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости, отметили в минтруде.
Пособие назначат на год. Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка – в среднем по стране это порядка 6150 рублей на ребёнка. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере, доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.
По расчётам «Известий», сумма пособий составит от 5115 рублей до почти 28 тысяч в зависимости от региона и степени нуждаемости семьи.
«Пособие назначается, если среднедушевой доход семьи — менее одного регионального прожиточного минимума на человека. Рассчитать его просто. Достаточно общий доход разделить на всех членов семьи. Например, ячейка общества состоит из трех человек — два родителя и ребёнок. Предположим, в Москве подушевой прожиточный минимум составляет 18 714 рублей, поэтому общий доход не должен превышать 56 142 рубля. Грубо говоря, мама зарабатывает чуть более 26 тыс. рублей, а папа — не более 30 тысяч», - подсчитали «Известия».
- Новое пособие позволит поддержать семьи, в которых растут более 5 миллионов детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а заявления принимаются с 1 мая. То есть, семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля. Таким образом, если семья получит выплату в мае, то пособия придут сразу за два месяца - за апрель и за май, - рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.
Как уточняется в Telegram-канале Минтруда, пособие будет зачисляться на банковские счета, привязанные к карте «МИР».
Стал известен размер нового пособия на детей от 8 до 16 лет
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