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В Госдуме предложили расширить льготную ипотеку на вторичное жильё

В Госдуме предложили расширить льготную ипотеку на вторичное жильё
Экономика,  Фото:pexels.com
Предложение касается городов и посёлков, где нет новостроек

Льготную ипотеку предложили расширить на вторичное жильё. С такой инициативой в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина обратился депутат Госдумы по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на копию письма.

Якубовский предлагает распространить льготную ипотеку на вторичку в городах и посёлках, где нет новостроек.

В письме отмечается, что действующие сегодня льготные ипотечные программы в России направлены прежде всего на поддержку спроса в новостройках и не распространяются на вторичное жилье. В числе самых популярных — льготная ипотека на новостройки под 7%. В программе «Семейная ипотека» исключение сделано лишь для Дальневосточного федерального округа. Депутат считает, что в населённых пунктах, где нет нового жилья, россияне не могут пользоваться господдержкой, что ставит граждан в неравные условия.

«Сельской ипотекой», которая распространяется на вторичное жилье, нельзя воспользоваться в населенных пунктах, численность населения которых превышает 30 тысяч человек, отметил Александр Якубовский.

Он предложил разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичное жилье в населенных пунктах, где не ведётся активное жилищное строительство. Или рассмотреть возможность распространить на эти территории действие всех имеющихся адресных льготных программ на вторичку. Например, семейной ипотеки, программ для малоимущих, молодых специалистов, врачей и так далее. При этом следует ограничить покупку квартир в домах, признанных аварийными, добавил депутат.

Как пишут «Известия», письмо с инициативой поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в минфин и минстрой.

Идея распространения льготных программ и программ адресной поддержки граждан на вторичное жилье требует детальной проработки, в том числе с учетом необходимости обеспечения безопасности, качества, комфорта проживания, отметили в минстрое. При поступлении инициативы на рассмотрение ведомство представит свою позицию в установленном порядке, сообщают «Известия».


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